“Fue una gran pelea y me sentí muy bien. Hice mi trabajo y pude ganar que era lo que querías”, dijo a UNO la boxeadora al término de la pelea.

Embed ¡Débora Dionicius repitió sobre Lilian Silva en Paraná, Entre Ríos!



Fue en fallo unánime tras 6 rounds (59-55, 59-55, 60-54), en categoría superpluma, en revancha.



Miralo EN VIVO por @TyCSports y @TyCSportsPlay https://t.co/DRKQzmaq2I acá https://t.co/JNyHIbQyWN pic.twitter.com/Sv8sPLMvKw — Boxeo de Primera (@BoxeoDePrimera) September 10, 2022

La Gurisa confió que se sintió “muy bien” físicamente para aforntar la pelea que y que eso se debe al “gran entrenamiento que lleva a diario”.

Al mismo tiempo destacó la organización y el hecho de volver a pelear en Paraná donde se siente local. “Está todo muy lindo. La verdad es muy bueno el marco y las instalaciones de Estudiantes. Pelear acá me hace muy bien porque me siento muy querida y acompañada por la gente. Fue una gran noche”, sostuvo la leyenda entrerriana.

DÉBORA DIONICIUS BOXEO.jpg Débora Dionicius volvió a ganar y Dimas fue ovacionado

Por otra parte dijo que su objetivo a mediano plazo es prepararse para volver a defender un título mundial y agradeció el apoyo de los entrerrianos.

La gran pelea

El boxeador de Paraná, Dimas Garateguy y Jonathan Parada de Gualeguaychú brindaron un gran espectaculo que mereció la ovación de pie de todos los presentes. El hombre de la capital entrerriana se tomó revancha y se quedó la pelea de la categoría Súper Welter. Con un gran nivel y exigencia física, Toti, lo tiro tres veces a su retaro que con gran coraje se levantó y se metió en el pelea. Las tarjetas le dieron el triunfo con claridad reconocido hasta por el propio retados al término de la pelea.

DIMAS GARATEGUY.jpg El boxeador de Paraná Dima Garateguy le quitó el invicto Paradas.

“La verdad que este triunfo fue porque tuve mucho entrenamiento no sólo físicamente sino también metalmente porque para afrontar este tipo de peleas y en seis round hay que estar con la cabeza fría”, sostuvo el boxeador que acusó en la báscula 69.500.

Toti dijo que su rival es muy fuerte y que fue difícil poder noquearlo por la fuerza y la decisión que tiene para salir a buscar la pelea. “Esto es boxeo y es muchacho que tiene el pie en el acelerador y sale de 0 a 100, Así como cae, no me puedo confiar porque me puede meter una mano y ganarme la pelea”, analizó el boxeador de Paraná.

A pesar de tener la pelea ganada, Dimas, nunca dejó de buscar el nocaut. Incluso sabieno que en el último asalto podría haber especulado. En tal sentido explicó que el llego al club con “dos expectativas”. “Primero vine con la expectativa de boxear y segundo sacarme ese no se que que tienen todos los boxeadores y es lo que me empuja a poner el corazón cuando las cosas se ponen feas”, reconoció.

DIMAS GARATEGUY 3.jpg El boxeador de Paraná Dima Garateguy le quitó el invicto Paradas.

Garateguy manifestó que para el la pelea del viernes “fue la más importante” de su carrera. “Le saqué el invicta a Paradas y fue una revancha”, concluyó.

Por su parte, el boxeoado de Gualeguachú, Jonny Paradas, dijo que dio “guerra” y reconoció la victoria de su rival. “Fue una hermosa velada y ahora voy a sguir entrenando para volver a ganar”, dijo el boxeador que fue acompañado por una gran cantidad de personas de Gualeguaychú.

Paradas no anduvo con vuelta y dijo que el fallo de la pelea “estuvo bien”. “Me caí dos o tres veces. quedé medio turuleco y la verdad que estoy contento porqu me pude terminar de pie”, sostuvo. “Hay que seguir de pie siempre”, concluyó el retador que al término de la velada terminó abrazado con su contrincante.

El campeón del mundo

El invicto Marco García venció al boliviano Walter Roca Rivero por nocaut técnico en el primer asalto, y se quedó con el título juvenil mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), El mendocino nacido en Malargüe salió a pasar por encima a su rival y no dejó dudas de su potencia.

GARCÍA CAMPEÓN DEL MUNDO.jpg l invicto Marco García venció al boliviano Walter Roca Rivero por nocaut técnico en el primer asalto

Al término de la pelea dijo a UNO que salió muy decido porque “desde los 12 años” se preparó para ser campeón del mundo. “Son un montón de sacrificios y cosas que uno deja de lado y tener esto para mi es mucho y quiero ir por mucho más”. “Me entrené con muchas ganas y a esto lo tenía en mi cabeza. Desde niño lo tenía”, sostuvo el jmendocino, N° 6 del ranking argentino superwelter.

Garcia dijo que para el futuro buscará “segui sumando experiencia porque considera que “los retos más grandes están afuera”. “Nosotros queremos ir mejorando paso por paso y queremos tratar de llegar a lo más grande que es un cinturón mundial fuera del país”.

García destacó, por otra parte, el marco y la organización de la pelea. “Es una locura todo esto y es muy emocionante que el estadio este lleno y que se pueda ver para todo el páis”, sostuvo con respecto a la televisación de TyC Sports.

El mendocino contó que comenzó a entrenar a los seis años con el padre y que desde los 12 se dedica al boxeo. Agradeció el apoyo de la gente y sobre todo de su tierra natal: Malargüe.