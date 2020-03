Débora Dionicius tendrá su primer desafío en otra categoría

En el combate de semifondo, en la noche de hoy, la excampeona mundial entrerriana Débora Dionicius (29-2, 6 KOs) se enfrentará a la exretadora latina Aixa Vaca Mala Adema (3-3-4, 2 KO).

En la oportunidad estará en disputa del Título Argentino Gallo Interino. Dionicius, nacida en Villaguay hace 31 años, quien tras ser monarca sudamericana Súper Mosca el 24 de noviembre de 2012 se consagró campeona mundial de esa categoría de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) sobre la neocelandesa Michelle Preston y realizó 13 defensas de su corona ante rivales de la talla de monarcas como la uruguaya Gabriela Bouvier, la mexicana Guadalupe Martínez, la italiana Simona Galassi (en Italia), la mexicana Diana Fernández y la japonesa Terumi Nuki, que la llevaron a ser galardonada en dos ocasiones con el premio a la Boxeadora del Año de la FIB, tras resignar ajustadamente su corona llega recuperada y como Nº 5 del ránking mundial Súper Mosca FIB y Nº 2 del escalafón nacional Gallo tras vencer el 22 de noviembre r a la rionegrina Virginia Cárcamo en fallo unánime en la ciudad de Buenos Aires.

Gurisa.jpg Débora Dionicius peleará por el título argentino gallo, su nueva categoría

Ahora se las verá con la pujante Adema, oriunda de Santa Rosa, de 21 años, Nº 5 del escalafón nacional Súper Mosca, quien tras medirse a nombres como la campeona argentina bonaerense Celeste Alaniz, igualar frente a la monarca nacional bonaerense Ayelén Granadino, y la uruguaya Soledad Macedo –en fallo controversial en Uruguay–, viene de caer el 12 de octubre con polémica con la chilena Daniela Asenjo por el título latino Súper Mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en Punta Arenas, Chile.

Desde Buenos Aires, La Gurisa tomó contacto con Ovación y comentó: “Mañana (hoy) vamos por el Título Argentino de la categoría Gallo y llegamos bien en lo físico. Estoy muy contenta porque me estoy afirmando en esta categoría y ya se me dio la chance de ir por una corona a nivel nacional. Estoy muy contenta, muy entusiasmada y por sobre todas las cosas estoy muy bien entrenada”, confesó, y luego agregó: “Esta categoría me sienta mejor que la categoría anterior, quizá porque no tengo que cuidarme tanto en cuanto al peso, es decir, me tengo que cuidar, pero no llego tan exigida como lo hacía antes en el otro peso, que era más liviano. Estar en esta nueva categoría para mí es un desafío y dentro de todo me siento bien”. La entrerriana dejó en el pasado la división Súper Mosca y se siente contenta de haber dado el paso que dio para esta. “Estoy entusiasmada entrenando en Villaguay como lo hice siempre con Peteco Franco, mi entrenador y César Munilla, mi profe”, dijo.