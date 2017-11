De vendedor de flores a millonario constructor: el sospechoso crecimiento patrimonial del yerno de Julio Grondona

Los detalles del entramado de corrupción del caso conocido vulgarmente como FIFA Gate que salieron a la luz a partir de la declaración del imputado arrepentido argentino Alejandro Burzaco, ex CEO de la empresa Torneos, no dejan de sorprender. En su presentación ante la Justicia de los Estados Unidos, el empresario identificó con nombre y apellido a diferentes personas que habrían formado parte de la trama de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre ellos el del ex presidente de la AFA, Julio Grondona y el de su yerno, Genaro Aversa, protagonista de una historia particular.