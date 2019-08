De Rossi vendría a la ciudad de Paraná

Daniele De Rossi va para un lado y va para el otro en la práctica de Boca. Es una especie de limpia parabrisas, usa el ancho de la cancha de Casa Amarilla y busca el pase entrelíneas. Pero a la vez va para todos lados afuera del campo: desde que llegó a la Argentina trata de pasar el mayor tiempo posible al lado de Tevez, de Zárate, de Almendra, con el que también se lo ve charlar muy seguido, y de todo el plantel. Al punto tal que en la noche del miércoles no sólo pidió subirse al micro que trasladaba a los jugadores, sino que además se puso el traje azul que se usa en los eventos coperos y bajó con una sonrisa de oreja a oreja en la Bombonera. Ya es uno más. Y es por eso que ni Alfaro ni nadie en Boca descarta que Il Romano pueda viajar a Paraná...

“Está muy bien, se lo nota metido. Estamos analizando si puede viajar el fin de semana. Él va para todos lados con el plantel”, le cuenta alguien importante a Olé. Y es así. Cada minuto que el volante central de 36 años pasa junto a sus nuevos compañeros es tiempo de adaptación ganado. Lechuga lo sabe y lo ve, por eso en su cabeza ya está rebotando la posibilidad de que se suba al charter que mañana llevará a Boca a Paraná donde el domingo enfrentará a Patronato (desde las 20) por la segunda fecha de la Superliga.

Ahora bien, ¿si viaja quiere decir que puede al menos ir al banco? Eso todavía no, ya que la idea sigue siendo la misma y es que su estreno se dé en la Copa Argentina anteAlmagro el próximo martes 13, en La Plata. Pero como ya dijo el propio DeRossi no tiene apuro en jugar, pese a que avisó que si era por él entraba “de civil” a la Bombonera vs. Huracán. Pero no, su misión ahora es otra: que la adaptación sea lo más rápido posible.

El compromiso lo tiene. Apenas llegó a la Bombonera el jueves pasado para conocer a sus nuevos compañeros pidió entrenarse. Y al día siguiente los mismo, incluso el famoso GPS reconoció que fue de los que más corrió. Está metido, si hasta se obliga a entender el español y practicarlo con Mauro y Carlitos, los dos con los que más charla por ahora. Como bien dijo, está cumpliendo un sueño pero no vino a pasear sino a “ser campeón”. Y en eso anda, de un lado a otro, de acá y Paraná.