De Rossi anunció su retiro

Tres días después del inicio de la pretemporada el plantel de Boca Juniors sufrió una inesperada baja en su plante. Se trata del mediocampista Daniele de Rossi, quien tenía contrato con la entidad de la Ribera hasta el próximo 30 de junio.

El Tano abandonó la práctica que el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo desarrollaba en la mañana de este lunes en el predio de Xeneize. Por la tarde anunció la decisión de dar por finalizada su ciclo.

Por la tarde el volante que se consagró campeón del mundo con la selección italiana en Alemania 2006 anunció su retiro de la práctica futbolística. "Me despido del fútbol y de un club que me entró en el corazón", explicó De Rossi.

"No tenemos problemas graves, tengo la necesidad de acercarme a mi hija, a mi familia. La extraño, ella me extraña. Es una razón importante, más en esta etapa de mi vida. Ella tiene 14 años y me necesita allá", argumentó el Tanto.

Por otro lado, aclaró que la postura no obedece a diferencias con Juan Román Riquelme. "No me peleé ni con Román ni con la nueva dirigencia. Tuve el placer de trabajar con ellos dos o tres días, trataron de convencerme. Desde el primer día les dije que mi decisión era definitiva, me dieron unos días más para ver si podía solucionarlo de otra manera".

De Rossi jugó siete encuentros con la camiseta de Boca Juniors. Anotó un gol en su estreno en el cotejo que el Xeneize disputó ante Almagro, por Copa Argentina.