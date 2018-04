De película: un club se confundió el día del partido y perdió el campeonato

Anoticiado del increíble error, el presidente del club Sevda Karaali se llevó al plantel a un hospital: "El plantel sufrió una intoxicación con la leche que suelen consumir. No pudimos contactarnos con nadie porque no nos atendían el teléfono", aseguró. Como no le creyeron, también dijo que el autobús que transportaba a los jugadores al partido sufrió una avería. Pero esa versión tampoco convenció a nadie.





"Karaali miente, inventó todo. Hay filmaciones que lo muestran todo. Después de olvidarse del partido fue al hospital para conseguir certificados médicos. Si no se hubiera olvidado del partido, los jugadores podrían haber viajado hasta en tractor", se quejó el presidente de Kursunlu, Zekeriya Kahraman.





Finalmente, el Tribunal de Disciplinas decidió no sólo darle el partido perdido por 3-0 a Cankirispor, sino también descontarle tres puntos: los 47 puntos que consiguió, producto de 15 victorias, 2 empates y esa caída en el escritorio, se convirtieron en 44. Y como Kursunlu ganó su partido sin jugar porque su rival Cankırı Il Ozel Idare fue descalificado del torneo, lo igualó en el récord de triunfos, igualdades y derrotas, pero quedó con sus 47 puntos originales. Y este fin de semana jugará por el ascenso.