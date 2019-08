De Paraná salió un nuevo campeón

Del 25 al 28 de julio se desarrolló el Campeonato Mundial de Jiu Jitsu en San Pablo, Brasil, donde hubo cinco representantes del equipo Vieyra Jiu Jitsu de Paraná. El viaje fue en automóvil (casi 4000 kilómetros en total), costó, pero finalmente tuvo su recompensa. La nota la dio Guido Francesia quien logró consagrarse campeón del mundo de la actividad. También acompañaron la delegación con buenos resultados Matías Aguilar, Lorenzo Sebastián, Castaño Mateo y Eduardo Vieyra.

Justamente Edu, la cabeza del grupo le contó a Ovación: “Todos caímos en cuartos de final perdiendo por la mínima. Demostramos un año más que tenemos un jiu jitsu de nivel mundial. Esos puntos que nos sacan es por falta de roce internacional, que por cuestiones económicas no podemos tener. Pero más allá de eso, la preparación que hacemos en Paraná y la seriedad con la que nos tomamos el deporte hace que las distancias se acorten con respecto a otros competidores del circuito que luchan constantemente en torneos internacionales”.

WhatsApp Image 2019-08-05 at 18.05.23 (1).jpeg

“Ahora vienen algunos torneos internos y regionales que son competiciones de preparación y control para el segundo torneo más importante del año que es el Argentina Open que se hace en Buenos Aires en noviembre”, comentó Vieyra respecto de los próximos pasos a seguir por parte de su academia.

EL CAMPEÓN. Guido Francesia lo hizo y se consagró como el mejor de mundo en su categoría. El paranaense contó: “El título me dio mucha felicidad porque fue un año intenso de mucho laburo con entrenamientos, dieta, planificación y trabajo en equipo. Hubo mucho sacrificio”, dijo, y agregó el nuevo monarca: “El nivel del torneo fue excelente y la organización muy buena. Los competidores eran buenísimos y las luchas muy duras. En la final iba perdiendo por dos ventajas faltando 45 segundos y cuando me di cuenta de eso volví a la lucha de pie, derribé a mi oponente y me dieron los puntos para quedarme con el triunfo y la final”.

WhatsApp Image 2019-08-05 at 18.05.22 (1).jpeg

“La verdad que por suerte me sentí bastante cómodo. El Mundial fue mi torneo número 18 con cinturón blanco. Venimos con una preparación bastante intensa a nivel competitivo trabajando mucho con los profes entre ellos Vieyra y Devez. Uno se siente entonces cómodo y confía en el juego que hará porque está entrenado. Damos lo máximo posible en nuestro rendimiento”, explicó a la hora de contar cómo fue el camino para llegar a este logro mundial en Brasil, territorio hostil si los hay.

Lo que se viene es seguir entrenando y desafiando a más oponentes. “Ahora tengo que empezar en el cinturón azul, volver a trabajar para estar a un nivel competitivo. Hay que entrenar y con el equipo estamos viendo de viajar más seguido a Brasil para elevar más nuestro nivel. Queremos ir a los de JJF que es una organización que tiene un nivel más interesante para este año. El año que viene queremos conseguir ayuda económica”.