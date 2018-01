De los primeros puestos a pelear abajo por entrar a los playoffs

Talleres comenzó el año con la ilusión de pelear arriba, pero el mal arranque en este 2018 en un torneo corto y peleado como la Liga Provincial, los dejó muy abajo en la tabla.

El equipo dirigido por Marcelo Solanas sumó dos malas noticias. En el debut ante Zaninetti el viernes pasado, el partido no pudo disputarse por problemas técnicos en el reloj del Estadio Bibí Gómez de la T y por ello, el partido se le dio como ganado al equipo de Concepción del Uruguay.





El domingo, se jugó el segundo partido del año, en este caso en Gualeguaychú y no fue bueno el resultado para el Rojo ya que perdió 81-66 contra Neptunia, uno de los mejores equipos de la Liguilla que pelea los primeros puestos junto a Bancario.





Durante esta semana, el plantel se entrena de cara al próximo partido que será el viernes desde las 21,30 en su estadio ante La Armonía de Colón.





Este martes 16, Talleres se entrenó en la mañana donde se hicieron ejercicios físicos con los jugadores que pudieron participar, los demás no estaban presentes por licencia laboral. En horas de la tarde se volverán a entrenar con el equipo completo.





En dialogo con Marcelo Solanas, técnico del Rojo, explicó a UNO que la suspensión del partido con Zaninetti fue una situación inesperada que los "complicó bastante en la tabla porque es un torneo muy corto y no recibir esos puntos puede ser definitorio". Y agregó que "la frustración es doble porque podríamos haber quedado en la segunda posición" si ganaban. De todos modos, el DT dijo que "eso ya pasó, hay que seguir trabajando para entrar a los playoff que no va a ser fácil porque peleamos el octavo puesto con ADEV de Villaguay; vamos a luchar hasta el final".









Por otra parte, sobre la derrota contra el equipo de Gualeguaychú, opinó que era lógico por el nivel que ha demostrado en todo el torneo."En la previa, contra Neptunia y Bancario, son partidos perdibles por como se ha desarrollado la Liga. Pero nosotros salimos a jugar y a ganar aunque en este caso no se pudo".





Debido a esa derrota y el hecho de no haber sumado puntos en el debut, los objetivos de Talleres cambiaron notablemente. Ya no se preocupan por pelear los primeros puestos como en un principio si no que ahora, su objetivo es entrar a los playoff. "Con el equipo estamos hablando porque ahora vemos la tabla de abajo cuando podríamos haber estado arriba. Nuestro objetivo actual es estar entre los mejores ocho para clasificar a los playoff". Además agregó: "Hay que trabajar día a día y apoyarnos en los jugadores de más experiencia para que ellos le transmitan serenidad al resto en este momento complicado. Es muy importante ganar el viernes para recuperarnos".





En cuanto al próximo partido, el DT señaló a UNO que físicamente se encuentran "bien" a pesar de recién estar retomando la competencia y que los jugadores se "están adaptando al nuevo preparador físico" por lo que esperan "estar a punto para los partidos más decisivos" para lograr el triunfo.





Asimismo, en cuanto al planteo de partido que planifica para la siguiente fecha, dijo: "Trataremos de imponer nuestro ritmo de juego, que sea dinámico y defender bien arriba. Después está la impronta del equipo contrario y dependerá de cómo estemos la noche del partido, si estamos finos con el aro, si estamos concentrados. Nos sentimos cómodos si respetamos nuestro ritmo e idea. Es un partido fundamental porque es un rival directo por el octavo puesto y hay que tratar de ganar como sea", concluyó el técnico del Rojo.





Por Antonella Toso Gemelli

