De los pagos de la Sole a la capital entrerriana

Adriel Bulay se sumó al plantel de Atlético Paraná a mediados de 2013 para reforzar el equipo que se preparaba para competir en el Torneo Federal B de ese año. En barrio San Martín experimentó momentos que quedarán grabados para siempre en su corazón. Conformó el grupo que consiguió dos ascensos en apenas 18 meses. Pero no solamente lo laboral marcó al futbolista que nació en Arequito. En territorio entrerriano forjó relaciones humanas que lo marcaron a flor de piel, como la que mantiene con José Pedro Marín,la persona que cocinó al plantel de Atlético, con Palito González, reconocido hincha del Rojiblanco, y con Pablo Cerdán, el utilero del club Belgrano .

Bulay (1).jpg Foto: UNO / Juan Ignacio Pereira



A fines de 2015 Edgardo Cervilla, entrenador por ese entonces del Decano, le comunicó que no lo iba a tener en sus planes. Bulay se propuso retornar en algún momento a la ciudad. 18 meses después recibió un llamado de Franco Chiavarini, con quien compartió equipo en Atlético Paraná, para sumarse al plantel de Belgrano. "No quiero ir solamente por el torneo. Quiero instalarme en Paraná", respondió.

Volvió a insertarse en la capital entrerriana. Pero al poco tiempo aparecieron algunas piedras en el camino. El Consejo Federal suprimió el Torneo Federal B, dejando a varias personas sin sus principales fuentes laborales. Esto no fue un impedimento para que el Tato decidiera afincarse definitivamente en Paraná.

Continuó ligado al fútbol. Participó de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Pero su principal ingreso de dinero no fue el deporte. Emprendió una verdulería. Disfruta de su nueva profesión, como también aprovecha la naturaleza y toda la belleza que le ofrece la capital entrerriana.

"Soy mitad santafesino y mitad entrerriano", se califica Adriel, quien menciona que tiene sangre de esta provincia porque su padre nació en Gualeguaychú. También se cataloga como el ciudadano nacido en Arequito más famoso. ¿Personalmente conocés a Soledad Pastorutti? Viste que soy el más famoso", bromea, con el buen humor que lo caracteriza.

Bulay confesó que, al instalarse en Paraná, no imaginó escoger esta ciudad para radicarse. "Vine por primera vez a enfrentar a Atlético cuando jugaba para 9 de Julio de Morteros y la ciudad no me pareció atractiva. Concentramos en el hotel La Chamarrita y nos trasladamos por Circunvalación. Era un día gris, lluvioso. No conocí los atractivos que tiene la ciudad. En ese entonces no imaginaba quedarme a vivir en Paraná, pero ya plantamos bandera junto a mi familia", indicó.

La naturaleza, los logros deportivos y las relaciones humanas fueron las causas que motivaron la decisión.

"Transformamos el club y no solamente por los logros, sino que también adquirimos un sentido de pertenencia. Pero además la ciudad me trae buenos recuerdos, me gusta porque soy amante del río, la naturaleza, la pesca, y la calidez de la gente. Mi viejo es de Gualeguaychú y allá son muy similares. Hay un aprecio distinto y lo siento realmente así. Son un montón de factores que nos llevaron a tomar la decisión de instalarnos en Paraná. A mi señora le gustó mucha la ciudad y acá estamos", dijo.

Bulay se mudó a Las Parejas a fines de 2015. Pero al año siguiente retornó a la capital entrerriana para sumarse a Belgrano.

"Cuando me llamaron fue claro mi mensaje: 'quiero ir y quedarme definitivamente en Paraná'. A mi nena la había cambiado de varios jardines y escuela y no quería que siga sufriendo esa desapego con amigos. Por eso aclaré que mi idea era instalarme y no ir solamente por seis meses", rememoró.

Al poco tiempo observó cómo se le cerraban varias puertas en el fútbol. Ahí comenzó a experimentar otro rubro.

"Por intermedio de Julio Salguero, que era compañero en Belgrano, conseguí trabajo en la verdulería. Comencé como empleado, pero al poco tiempo surgió la posibilidad de hacerme cargo del local. Agarré con miedo porque no tenía conocimientos sobre el manejo de un comercio, pero me ayudó mucho José Pedro Marín y Aaron, que es quien me trae la mercadería. Me gusta este trabajo porque me permite estar en contacto con la gente que es muy cálida. Lo disfruto. Aparte soy optimista y siempre observo el lado positivo de las cosas. Nunca hubiera podido trabajar en una fábrica con un horario muy estructurado. Acá se hace todo muy llevadero. Es un rubro muy lindo. Estoy contento y espero poder seguir manteniéndolo",aspiró.

Autor de un gol que fue histórico





El 3 de diciembre de 2014 Atlético Paraná derrotó 2 a 0 a Sportivo patria de Formosa en el estadio Pedro Mutio en el juego de ida de una de las finales del Torneo Federal A. Adriel Bulay se hizo presente en el marcador. El mediocampista aseguró la victoria al anotar la segunda conquista del Decano en barrio San Martín. El volante celebró con toda la furia ese tanto que ingresó en la historia de la entidad junto a Fernando Benítez (a su derecha) y Martín Galli (a su izquierda).

