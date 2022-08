De estar una noche preso a meterle un gol a Boca

Rodríguez mantuvo el puesto en el Patrón: arrancó contra Boca y metió el 1 a 0 del equipo de Facundo Sava a los 22 minutos del primer tiempo al definir entre las piernas del arquero Agustín Rossi. Pero la noche no terminó bien para el ex Olimpo y All Boys: a los 34' de esa etapa debió dejar la cancha por una lesión. Lo reemplazó Giani, uno de sus compañeros de detención.