De correr en una plaza a podios Panamericanos

El ciclismo entrerriano estuvo representado en los Juegos Panamericanos Juniors que se desarrollaron en la ciudad e Cochabamba, Bolivia. Se trató del paranaense Nicolás Beltzer, que se trajo una muy buena actuación con la Selección Argentina Juvenil de Ciclismo. El representante de la Escuela Municipal del deporte se trajo dos medallas de la actividad que tuvo lugar hasta el fin de semana.

La primera medalla de Beltzer fue en la categoría Velocidad por Equipos, junto a Juan Manuel Godoy y Lucas Konecny (46" 340) cayeron en la final ante Ecuador (46'' 028). Chile fue 3º y Colombia, cuarto.

La segunda medalla fue ganada en el último de competencias de pista en el Panamericano de Pista y Ruta. El paranaense Nicolás Beltzer se quedó con el bronce en el kilómetro tras una gran clasificación.

Ayer arribó a la capital entrerriana tras varios días de estar con el combinado nacional en tierras bolivianas. Beltzer surgió de una Escuelita Municipal de Ciclismo que encabeza Alejandro Agusti y que funcionaba en una plaza del barrio Los Gobernadores de la ciudad de Paraná; desde ese lugar arrancó sus primeros embalajes a los 7 años y que no paró de crecer para llegara a elite en su categoría tras buenas actuación en pruebas locales, regionales y nacionales. Ahora fue el turno de la parte internacional y fue con dos podios en diferentes especialidades.

Tras arribar a la provincia, el joven ciclista charló con Ovación sobre sus logros en la competencia internacional. "La verdad que me fue de 10. Me pude traerme dos medallas; la de Bronce en la especialidad de Kilómetro y la de Plata en la Velocidad por Equipos", dijo

Luego agregó: "A los Panamericanos me llamaron porque entré medalla de Bronce en el Campeonato Argentino y desde momento me fueron mirando la gente de la Selección. Tras un tiempo me llamaron para integrar la Selección para los Juegos de Cochabamba".

"Es mi último año en Juvenil. La verdad tenía el sueño de ganarlas a las medallas algún día y finalmente sucedió".

En cuanto a lo que sigue para Beltzer aseveró: "Ahora se viene el campeonato Argentino de Elite que se hace en setiembre en San Luis. Y apuntamos a las competencia que vendrán y también a los Juegos de Tokio 2020. Mi especialidades son de velocidad y son en su mayoría individuales".

Mis comienzos fueron en la Escuela Municipal de Ciclismo junto a mi entrenador Alejandro Agusti, que le agradezco todo. Fue en el barrio Los Gobernadores en donde entrenábamos en una plaza para luego pasar ya al complejo del Sabino Pucheta".

"Fue a los 7 años con Alejandro (por su entrenador Agusti). Pasaron los años y me comenzó a gustar correr. Fui avanzando y ahora estoy en la Selección Argentina", aseveró la joven paranaense que viene desde abajo trabajando para crecer en un deporte, que cuenta con apoyo cuando integra el combinado nacional, pero poco para participar en las actividades a nivel nacional. Su situación es igual a los de muchos deportistas con futuro en Argentina y más en los tiempos que corren.