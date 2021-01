David Dri: "Si hago un gol sobre la hora, tal vez lo grito"

Gol Dri.jpg David Dri hizo explotar las gradas de un colmado estadio Pedro Mutio en la final del Federal B, en junio de 2014. UNO / Juan Ignacio Pereira

Este sábado David Dri retornará al escenario ubicado en calle Ruperto Pérez y Salvador Maciá. Esta vez no estará en las gradas, sino que ingresará al campo de juego. Lo hará con la camiseta de Libertad de Concordia, el equipo de su ciudad con el que busca un nuevo éxito en su carrera, y con el que experimentará una historia de sensaciones encontradas al enfrentar a Atlético Paraná, por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur.

“Será especial el encuentro porque enfrentaré a un club donde estuve seis años, donde viví momentos imborrable y porqué todavía queda en el recuerdo de mucha gente. Además hay algunos dirigentes que se merecen todo el respeto de mi parte. Pero también será especial por lo vivido en el último tiempo que estuve en Paraná, por las cosas que he vivido y porqué no me quisieron de vuelta. Será especial y a la vez no lo será”, definió Dri, en diálogo con Ovación.

El marcador central no tiene filtros a la hora de manifestar sus sensaciones. No esconde la herida que le provocó no gozar una nueva oportunidad en barrio San Martín. “Varios hinchas me han preguntado porque nunca volví a jugar en Atlético Paraná y esa pregunta se la tendrían que hacer a los dirigentes o a los técnicos que estuvieron en su momento. Nunca fueron sinceros o no tuvieron la cara para decirme el por qué no me querían. Tendrán sus razones, pero allá ellos. Hoy me debo a Libertad y estoy pensando en ir el sábado a ganar el partido y dejar a Libertad y al fútbol de Concordia en lo más alto”, apuntó.

La victoria es el anhelo. ¿Cómo será el festejo del Gringo?: “Tendría que ver en que momento del partido y la circunstancia. Si tengo la suerte de hacer un gol sobre la hora creo que lo grito, pero por una cuestión que uno no hace goles todos los fines de semana, sino que convierto cada tanto. Igual en mi cabeza pasa el trabajo defensivo. De todos modos si puedo aportar un gol, bienvenido sea. Lo gritaría porque sería un desahogo, pero dependerá de la secuencia del partido. En cambio si no lo festejo será porqué hay gente, hinchas y algunos dirigentes que se merecen todo el respeto. Por ellos tal vez no lo gritaría”, aclaró.

Otro sueño.

A los 33 años David Dri considera que se encuentra en el tramo final de su carrera. El fútbol ya no es su principal fuente de ingreso económico. El Gringo divide su tiempo en su vida deportiva y en las largas jornadas en las cabinas del peaje ubicada a 20 kilómetros de la Capital del citrus.

“Muchos me dicen que soy joven, pero al tener la posibilidad de tener un trabajo los tiempos son distintos. En el trabajo tengo horario rotativo. Hay días que me voy de casa a las 5 y regreso a las 17. Estoy un rato con la familia y al rato me voy a dormir porque al otro día tengo la misma rutina. Se acumulan muchas cosas que, en frío, me llevan a pensar que la familia merece un tiempo mayor en el día a día. Eso me tira un poco a quemar los últimos cartuchos. Aunque la familia nunca quiere que deje de jugar”, confesó.

“Hubo un momento donde dije ‘hasta acá llegué’, pero la familia me empujó para que no deje. Hoy tengo la posibilidad de disfrutar un tiempo más el fútbol y agradezco a la gente de Libertad que confió en mí y me citó para afrontar este torneo que es muy lindo. Además estoy tratando de lograr un sueño que sería llegar con un equipo de Concordia a un Federal A”, aspiró.

A no desesperarse

La victoria de Libertad en su casa en el capítulo inicial le brinda cierta tranquilidad para visitar mañana a Atlético Paraná. “En esta clase de torneo hay que ganar de local y de visitante rescatar algo. Si no hubiésemos ganado en la fecha pasada nuestra visión iba a ser otra porque tendríamos que salir a buscar los tres puntos en Paraná si o sí. Queremos ganar, pero no tenemos que volvernos locos ni comer vidrio y debemos saber que sumar será importante”.