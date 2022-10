Darío Benedetto se lesionó y salió: "me desgarré todo"

El Pipa tuvo que dejar la cancha por Lautaro Morales debido a una molestia

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1583161080666198016 ¡Se lesionó Benedetto! El Pipa tuvo que dejar la cancha por Lautaro Morales debido a una molestia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pUiuoo53F4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 20, 2022

Antes de ser sustituido, apenas había participado de un buen ataque desperdiciado por la visita: el 9 recibió en tres cuartos de cancha y comandó una ofensiva que terminó con su pase erróneo ante la escalada de Pol Fernández por la derecha. El goleador dudó en rematar desde media distancia y esa fracción de segundo en la que titubeó, le permitió al Lobo reacomodarse en el retroceso y recuperar.

En el acotado complemento (se jugó un tiempo de 41′ y otro de 40′), el Xeneize sufrió otra baja: Fabra, autor de un verdadero golazo, se retiró con molestias y le dejó su lugar a Agustín Sandez. Será otra de las dudas para afrontar el compromiso trascendental del fin de semana.

Pese a las recuperaciones de Carlos Zambrano y Nicolás Figal para este duelo suspendido frente a Gimnasia, Boca venía de perder a Marcos Rojo contra Sarmiento de Junín. El estrecho calendario y la gran demanda de partidos y esfuerzo físico llevó a los jugadores a estar al límite.

Es por esto que el reconocido médico de los de la Ribera, Jorge Batista, realizó un descargo en las redes sociales sobre el tema: “Quiero tomarme unos minutos para reflexionar acerca de la situación por la que pasamos todos los DT, Preparadores Físicos, Médicos, Nutricionistas, Psicólogos deportivos y Kinesiólogos del fútbol Argentino y hasta me animaría a decir del fútbol mundial. No lo planteo como queja sino como el análisis de una situación compleja que se plantea en el fútbol. Calendarios apretados. Gran desgaste físico y mental de todos los planteles, porque la mayoría pelean por algo. Nadie es culpable de esta situación pero lamentablemente ninguno de los profesionales que antes mencione pueden hacer magia. Del primero al último. Dios quiera me equivoque pero en estas fechas que quedan el número de lesiones en los planteles creo que aumentará indefectiblemente. Hinchas y periodistas por favor tengan en cuenta esta situación y sepan que es muy difícil para todos trabajar en estas situaciones límites. El factor tiempo es lo único que no se puede modificar en la vida. Con relación a las lesiones que se produjeron en el día de la fecha, próximamente luego de los estudios informaremos del estado de los jugadores”.