Daniele Orsato será el árbitro entre Argentina y Croacia

Daniel Orsato, árbitro que estuvo en el partido ante México, se hará cargo de la semifinal entre Argentina vs. Croacia

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1601975983111798785 ¡ATENCIÓN! El italiano Daniel Orsato, árbitro que estuvo en el partido ante Mexico, se hará cargo de la semifinal entre Argentina vs. Croacia por #Qatar2022.#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/qUGFDZaGTJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 11, 2022

Además, Orsato estuvo al frente del partido inaugural de esta Copa del Mundo, que fue triunfo de Ecuador ante el anfitrión Qatar por 2-0.

El equipo de árbitro completo para Argentina vs Croacia

Orsato, de 47 años, estará secundado por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini, acompañados por Mohammed Abdulla y Mohamed Alhammadi, e Emiratos Arabes Unidos.

Los italianos Massimiliano Irrati y Paolo Valeri serán los encargados del VAR, tarea que compartirán con los estadounidenses Kathryn Nesbitt y Kyle Atkins, el venezolano Juan Soto y el alemán Bastian Danker.

Partidos decisivos y mayor experiencia (2018-presente)

El 28 de abril de 2018 dirige el derbi italiano entre Inter y Juventus. El 11 de noviembre de 2018, con motivo del partido Chievo-Bologna, dirigió su partido número 200 en la Serie A. El 29 de mayo de 2019 ocupó el cargo de cuarto árbitro en la final de la Europa League entre Chelsea y Arsenal, arbitrada por Gianluca Rocchi en el Estadio Olímpico de Bakú. En julio de 2019 se reconoce el premio Stefano Farina por parte de la AIA, por ser el mejor árbitro de la CAN A de la temporada 2018-19.

El 24 de junio de 2020 dirige el Atalanta-Lazio, su 226º en la Serie A, enganchando a Luigi Agnolin en el primer puesto del ranking de partidos dirigidos en la máxima categoría por un árbitro veneciano. El 23 de agosto dirige la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, siendo el octavo italiano llamado a dirigir la final de la máxima competición europea. El 1 de septiembre se incorpora a la plantilla de la CAN AB, nacida de la fusión de la CAN A y la CAN B: dirigirá tanto la Serie A como la Serie B. En la temporada 2020-21 estuvo designado en 15 partidos de la máxima categoría liga y por 1 (Monza-S.P.A.L, primer partido de la temporada) en cadetería. El 4 de diciembre fue elegido por la IFFHS, como el mejor árbitro del mundo para el año 2020 en la sección masculina.

El 21 de abril de 2021, a la edad de 45 años, fue seleccionado oficialmente por la UEFA para el campeonato europeo de 2020, originalmente programado para el año anterior pero pospuesto debido a la pandemia de COVID-19, fue el primer torneo para selecciones nacionales en el que participa como árbitro efectivo. El 5 de mayo siguiente dirige su primera semifinal de Champions League, con motivo del partido de vuelta entre Chelsea y Real Madrid. El 25 de mayo fue designado para dirigir el partido de vuelta de los play-offs de la Serie B entre Venecia y Cittadella, con el mismo equipo de árbitros del mes siguiente.

En la Eurocopa 2020 dirigió dos partidos de la fase de grupos, siendo designado posteriormente para los octavos de final en el Suecia-Ucrania el 29 de junio. El 12 de julio de 2021 volvió a recibir el premio Stefano Farina de la AIA, por ser el árbitro CAN AB mejor clasificado en el ranking de méritos de la temporada 2020-21.

En 2022, la FIFA anunció una lista de 36 árbitros, provenientes de las 6 confederaciones continentales para arbitrar en la Copa Mundial de Fútbol de 2022, entre ellos fue seleccionado Orsato, previo al evento dirigió el play-off de acceso al Mundial de Catar, entre Polonia y Suecia.