Daniele Orsato, el árbitro para Argentina-México

Sin embargo, antes de decidir ganarse la vida entre tarjetas y silbatos, Orsato era electricista, profesión que lo obnubiló desde pequeño. “Cuando era niño tenía curiosidad por saber por qué se encendía la luz y mi meta era convertirme en electricista. Estudié en el centro de formación profesional de Trissino y luego encontré un trabajo”, supo revelar para luego contar que en ese entonces pensaba que ese era su sueño: “El primer día que me puse el overol azul y sostuve mi caja de herramientas en la mano, salí de la casa y esperé en el camino a que mis compañeros me recogieran. En ese camino, mientras esperaba, pensé que había logrado mi sueño”.

Contra todo pronostico, en ese viaje con sus nuevos compañeros de trabajo comenzó el camino al arbitraje que hoy lo tiene en la cima del fútbol mundial. Allí, en su estreno laboral, conoció a un compañero que le propuso apuntarse a un curso de árbitro de fútbol y mal no le fue. Más allá de haber sido designado para el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, también tuvo el privilegio de comandar la final de la Champions League 2020 en Lisboa, donde Bayern Múnich se impuso por 1-0 ante PSG en el año de la pandemia. "Estaba entrenando en Recoaro cuando recibí una videollamada de Rossetti, el designador de la UEFA. Me hizo una pregunta, ¿estás listo para jugar otro partido? Pensé. 'En ese momento el único partido por jugar era la final de copa entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich! Llegué a casa, me senté en la cama y lloré. Cuando mis hijos me vieron con lágrimas en los ojos, supieron de inmediato que me habían asignado la final y nos abrazamos", develó.

Como hecho destacable, Daniele Orsato cumple un papel preponderante como referente en la lucha contra el racismo dentro y fuera del campo de juego. En la Serie A de Italia se lo considera de tal manera ya que en diversas ocasiones decidió detener encuentros ante aberrantes insultos xenófobos que bajaban de las tribunas. De hecho, en un Atalanta-Fiorentina, en Bérgamo, pidió que se leyera un comunicado en consonancia con su militancia por los altoparlantes del estadio.

Se trata de un árbitro sobrio, con un andar pragmático y no muy amante de las tarjetas, proclive a darle una continuidad al juego y con una tendencia a volcar muchas de su decisiones en la tecnología. No sería extraño que el VAR, ante su postura, asuma protagonismo si hay jugadas complejas en las áreas. “En el campo soy serio y hasta brusco, en el día a día soy diferente, mucho más tranquilo y alegre. Es el papel que interpreto durante 90 minutos lo que me hace estricto y, a veces, incluso duro”, él mismo se describió.