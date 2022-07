Daniel Passarella desmintió rumores sobre su salud

pasareñña.jpg Passarella sonó en Unión

Se mencionaron diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA y esto llevó preocupación en el mundo del fútbol, como a su ex compañero en Fiorentina Giancarlo Antognoni. “Recibí un mensaje de Gianca, porque él también estaba preocupado. Y le respondí ‘no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años”.

Al ser consultado sobre si tiene en mente regresar a Italia en el corto plazo, Passarella reconoció que su idea es la de viajar luego de una reunión de la FIFA a la que fue invitado a raíz de la próxima Copa del Mundo en Qatar. “Espero que pronto. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no digas que lo hago porque no puedo viajar sola, porque como le escribí a mi amigo Gianca, Daniel Passarella durará mucho”. El campeón del mundo defendió la camiseta de la Fiorentina durante cuatro temporadas y por dos la del Inter. Además fue director técnico del Parma.

Durante la charla Daniel Passarella también se refirió al desembarco de Paulo Dybala a la Roma y toda la expectativa que generó entre los hinchas. “Calma. Batistuta fue único como goleador. Dybala es un gran jugador pero no marca tanto como Gabriel, así que hay que ver cómo será la Roma que está preparando Mourinho. No entiendo por qué la Juventus lo dejó escapar, pero eso será una motivación extra para que quiera demostrar que es un campeón, porque el Dybala que recuerdo es definitivamente un campeón”, concluyó.