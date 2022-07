Daniel Aquino y Marcos Martínez pelean en Belfast

Aquino siempre se hace eco de la falta de apoyo, una pata clave para poder desarrollar de manera adecuada un deporte profesional. “Siempre decimos que vamos entrenados como podemos y no como queremos. Para estar al nivel alto se necesitan muchas cosas y nosotros acá no las tenemos. Falta apoyo y lo económico es clave para llegar fuerte a la pelea más a una pela como esta”, aseguró y continuó: “Vi videos del rival y tienen todo en los entrenamientos. No le hace falta nada. Y yo acá en casa cuelgo una bolsa o a veces voy a distintos gimnasio como el de Motoneta o el del Paya y así estoy. Igual le meto todo a cada entrenamiento para llegar bien y con toda la fuerza que necesitamos para ganar”.

“En lo boxístico me encuentro bien. Estoy bien como para boxearlo. Vi que el se planta depende el rival. Si es pegador se cierra y trabaja de contra y sino boxea más. Tenemos que ver que lo que hace conmigo, pero estoy tratando de moverme mucho. Guanteo con los chicos con la idea de moverme y boxear más las manos fuertes que estoy metiendo. Estoy entrenado eso para meter algunos bombazos. Ojalá entren y le duelan”.

MAQUINITA. Por su parte Maquinita también habló de esta gran chance en el exterior. “A la chance la tomo como una gran oportunidad para mostrarme y para mostrar todo el trabajo que vengo haciendo. Se me cayeron dos peleas antes, una en Córdoba que era por el título Latino Plata CMB y luego apareció una chance en Inglaterra que tampoco se pudo dar. Llegó esta y vamos en los 58 kilos”, sostuvo y prosiguió: “Llego de diez y con muchas ganas de mostrarme. Vengo entrenando muy bien y muy fuerte. Nunca dejé de entrenar más allá que se me cayeron las peleas. Me amargué un poco, pero seguí entrenando duro así que llego de la mejor manera a esta pelea.

Respecto de su oponente de turno, Marcos dijo: “Se que tiene mucha experiencia internacional. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, s más alto que yo y tiene los brazos largos. No mucho mas se de él. Se que está bien preparado y que está ranqueado. Es irlandés y es una joyita de ellos. Está bajo la misma promotora, es decir que peleamos en una gran cartelera así que la meta es llegar a lo más alto. Mi sueño de ser campeón mundial sigue intacto”.