AQUINO1.jpg Daniel Aquino: "Voy a ganar, no puedo dejar pasar más nada"

Fue en una esperada revancha, en el combate estelar de la velada desarrollada en el Palacio de Los Deportes, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, producción de Argentina Boxing Promotion. Para el paranaense es tiempo de revancha y para eso se encuentra entrenando y con la idea clara de ser protagonista a nivel nacional. Aquino charló con Ovación tras un entrenamiento en la capital entrerriana. “Ya hace un año que no peleamos. Ahora estamos motivados para volver a un ring. La pelea va ser con Nicolás Andino a una distancia de 10 asaltos y será una pelea buena y larga”, dijo.

Luego agregó: “Será en un doble fondo porque también va estar peleando Melian en el otro fondo”. “Esta pelea para mí es muy importante, porque de ganar vamos a ir por el título nacio nal. Es un boxeador que lo viene llevando bien. Tiene un récord de 15 peleas ganadas y una perdida. Es un buen contrincante. De ganar, vamos escalar en el ranking y a tener chances por otro título”, confesó. “Estoy en la categoría Welter con un límite de 66,50, pero desde hace unos días vengo dando el peso. Hoy di un kilo por debajo del límite”, manifestó el boxeador que supo representar a la Argentina y con chances de ir a los Juegos Olímpicos.

En lo que se refiere al su actualidad, Aquino contó: “Tenemos varias propuestas para pelear afuera y lo importante es poder ganar esta pelea y así poder agarrar otro tipo de peleas afuera. Porque para salir del país hay que ganar. Apuesto todo a esta contienda y ya no puedo dejar pasar más nada”. “En la última pelea que tuve me dolió mucho perder porque estaba muy bien preparado. Tuve un accidente en el ojo que no me dejó seguir peleando, pero ahora llego fuerte y bien entrenado. Voy con todo a ganar”, dijo. En cuanto a su actualidad. “Estamos con mi padre en el club Palermo, en donde tengo mi gimnasio y también el gimnasio de Juan Espindola, al cual le agradezco por abrirme las puertas. Estuve guanteando con algunos de los chicos y estamos preparados”, confesó. De esta manera el paranaense volverá a pelear luego de más de un año en una contienda que apunta a ganar para tener otra chance de ir por un cetro en la categoría Welter. Para eso está entrenado y con muchas ganas tras meses sin acción.

BOX INFANTIL

La Federación Argentina de Box (FAB) lanzará mañana, desde San Juan y hacia toda la Argentina, el proyecto “Boxeo Infantil Sin Contacto” (BISC).

Una comitiva encabezada por el presidente de la FAB, Luis Romio, viajará en las próximas horas a esa provincia, en donde permanecerá hasta el domingo y se reunirá con el secretario de Deportes de San Juan, Jorge Chica, y el titular de la Federación Sanjuanina de Boxeo, Martín Quiroga, para ajustar lineamientos generales y asegurar que el proyecto tenga carácter de federal, ya que allí se creó un Centro Deportivo similar al CeNARD. En la reunión, que concentrará a dirigentes de todo el país, se va a presentar oficialmente el reglamento del BISC y se explicará cómo van a ser las competencias y la metodología de enseñanza, con el objeto de lograr una Escuela Argentina de Boxeo que se rija por una misma base de defensa, ataque, técnica y entrenamiento que defina el perfil del boxeado