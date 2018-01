Daniel Aquino quiere traerse el título Latino Welter a Paraná

El reconocido boxeador paranaense Daniel Cainchi Aquino tiene revancha de aquella pelea que, increíblemente, perdió en octubre frente a Gabriel Pitbull, Ledesma luego de haber comenzado mejor y finalizar aquella noche con un knock out técnico en contra.





El nacido en Escobar, Buenos Aires se ubica en el puesto 14 del ranking de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y número dos del argentino.





Aquino, que se ubica noveno en el ranking argentino, este sábado 6 de enero tendrá la posibilidad de revancha por dicha pelea enfrentándose otra vez a Ledesma en el Club Social y Cultural El Cruce, de Los Polvorines. La velada será transmitida por TyC Sports a partir de las 23.





Cainchi dialogó con UNO en la previa de su viaje a Buenos Aires para afrontar la pelea y se mostró esperanzado a pesar del poco tiempo que tuvo para preparse. "Mi papá me dio la noticia el 24 a la noche cuando estaba por cenar. Sabía que era contra Ledesma pero no que era por el título. El 25 arranqué con todo a entrenar porque la pelea es a 10 rounds y no teníamos mucho tiempo para hacer una buena preparación, así que tuvimos que apretar el acelerador y entrenar la mayor cantidad de tiempo posible."





LEE MAS: Aquino tiene revancha y va por el Título Latino Welter OMB





Esta tarde de jueves, Aquino tendrá su último entrenamiento y luego partirá rumbo a la capital argentina."Trabajamos mucho en la resistencia, potencia, velocidad y la defensa para tratar de que no entren muchas manos. Hay que ver como sale arriba del ring, lamentablemente no tuve mucha preparación pero voy a dejar todo para traerme el cinturón a Paraná, quiero ser campeón", comentó.









"Con más tiempo, uno puede planificar mejor el entrenamiento y hacer más sesiones de guanteo y otro tipo de preparación pero se dio así y no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Estuve entrenando fuerte, yendo a Santa Fe a guantear con Pucheta que es un boxeador un poco más pesado, es rápido y fuerte. Voy tranquilo, con ganas porque llegue bien al peso, ojala las cosas se den como espero y vuelva con el triunfo", opinó en relación a los pocos días que tuvo de preparación para una pelea dura e importante.









Con respecto a las expectativas que tiene para este primer duelo del 2018 donde buscará conseguir el título, mencionó: "Va a ser una linda pelea, va a haber mucha gente apoyándonos a ambos, se espera que salga una buena pelea por los comentarios que he escuchado en el ambiente boxístico. Es una revancha esperada porque él demostró ser bueno pero yo también lo soy y voy a demostrar que puedo ganarle". "Le voy a ganar porque me tengo mucha fe y todas las ganas de traer el cinturón cueste lo que cueste", manifestó confiado.









Por el lado del rival, llega con 11 victorias (5 KO) y una derrota, Aquino que tiene 17 victorias (13 KO) y tres derrotas, explicó: "No se qué puntos débiles tiene Ledesma, la idea es salir a trabajar la pelea, que sienta mis manos que fue lo que estuve trabajando. Tengo que confiar en mí, en mi boxeo y no descuidarme de él porque lo hace bien y tira mucho, tengo que levantar bien las manos y tratar de que no me golpee."





Por Antonella Toso Gemelli