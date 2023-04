Daniel Aquino cortó la sequía en Córdoba.

El de Paraná habló con Ovación. Dejó en claro su felicidad por el triunfo y sabe que esto es una gran motivación para seguir arriba del ring.

“Estoy contento por la victoria. La verdad que lo necesitaba un montón. Nunca me di por vencido. Tuve la mala suerte, a veces, de tener el fallo en contra o perder bien. Igual siempre lo seguí intentando. No me di por vencido y no bajé los brazos. Acá estoy y por eso sigo entrenando como puedo, siempre lo digo a eso. Tengo mis hijos y los horarios no son los mismos. Igual nunca dejo de entrenar. Por fin se dio la victoria”, dijo Aquino y luego habló de sus sentimientos cuando se vio arriba del cuadrilátero con los brazos en alto. “Fue raro porque yo a la pelea la llevaba muy bien. La verdad que la estaba ganando perfecto y cómodo. Me entrené bien y como dije venía de una pelea hace muy poco. Además hice algunos trabajos que me pasaron de Buenos Aires. La llevaba bien y en el cuarto round pasó eso. Fue raro. Esperé el fallo, pero estaba ahí con el ojo roto y con ganas de seguir peleando. Fue muy raro. Igual sacando eso estoy contento y feliz. Todo el tiempo pensaba en mi viejo porque los dos queríamos ganar. Pensaba en el arriba del ring”.

daniel aquino 2.jpg

El deporte es así y el boxeo más aún. Muchas veces se pierde más de lo que se gana, pero esta vez el regreso a casa fue feliz. “A pesar del viaje que fue bastante engorroso con tres paradas, volví feliz. Lamentablemente antes cuando llegaba a Paraná lo hacía con mucha bronca. Ahora llegué con otra cara y me pone muy feliz”.

“Ahora estoy motivado a querer más. Arano habló con mi viejo y teníamos fecha para ahora a fin de mes y algunas más, pero con el tema del ojo tengo que esperar que se solucione y que se cure. La verdad no me dijeron cuanto tiempo será. Tengo los puntos por dentro. Igual le voy a meter a todo para saber que es lo que tengo que hacer con este ojo. Quiero que cicatrice bien y mientras tanto seguiré entrenando, no voy a parar y cuando tenga la chance ir y pelear. Mañana (hoy) arranco con todo de nuevo”, sostuvo Aquino quién debe sanar el ojo para volver al ruedo.

Finalmente habló de la felicidad que tiene mucha gente por su éxito. “Estoy muy agradecido. Yo manejo mis redes y siempre tengo mensajes antes de cada pelea y después, si pierdo, también me escriben y me alienta. Se lo agradezco a todos porque me tiran la mejor. Tengo mis hijos y por eso hago esto, nunca le aflojo. Haber llegado con el triunfo fue muy bueno para todos, mi familia y los chicos del gimnasio. Para todos los que me apoyan y me siguen”

Hay cita en el MOP

Nicolás Paya Pagliaruzza.jpg Juan Ignacio Pereira/UNO

Este viernes, desde las 21, Ulises Cloroformo López organiza una velada amateur en el Club Ministerio de Obras Públicas. Las entradas anticipadas tienen un valor de 1000 pesos y en la puerta 1500. El programa de combates es el siguiente: Primera pelea: Iván La Parka Bustos (Boxing Paraná) ante Milton Gimenez (Club Progreso de Villa Elisa) en hasta 75 kilográmos. Segunda: Nicolás Pagliaruzza (Foto-Team Peligro) ante Néstor Pototo Segura (León Box de Nogoyá? En hasta 63 kilos. Tercera: Sergio Roky Segura (Olimpia Boxing Santa Fe) ante Valentín Popato (Boxer Santa Fe) en hasta 64 kilos. Cuarta: Sofía Romagnoli (Olimpia Boxing Santa Fe) ante Emilce Chelini (Marrtínez Box Santa Fe) en hasta 60 kilos. Quinta: Joel Garay (Paya Box) ante Jhon Lavaguetti (La Paz Box) en hasta 64 kilos. Sexta: Brandon La Joya Piedrabuena (Ministerio Box) ante Matías Pérez (Pistrilli Box) en hasta 69 kilos. Séptima: Bautitas Mazzon (Olimpia Boxing Santa Fe) ante Matías Sánchez (San Cristobal) en hasta 81 kilos. Y la pelea de fondo la protagonizan Francisco Sola (Team Peligro) ante Lisandro Aguirre (Paya Box) en hasta 69 kilográmos.