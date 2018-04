Dani Alves se puso melancólico e hizo una inquietante revelación

El defensor brasileño Dani Alves admitió este lunes que si recibiese un llamado de Barcelona de España, el club donde jugó entre 2008 y 2016, retornaría "mañana mismo", según una entrevista concedida a Globo TV de Brasil.



"El Barsa es mi casa. Es imposible decir que no volvería. Si me llamara el Barsa, volvería mañana mismo", apuntó el actual defensor de París Saint Germain de Francia.



Alves, de 34 años, no se fue en buenos términos con la dirigencia de Barcelona en 2016 y arregló su incorporación a Juventus de Italia antes de recalar en el vigente campeón del fútbol francés.



"Si digo que no salí herido, mentiría. Salí herido, porque creo que luché mucho para construir una gran historia en el Barsa y di un resultado inesperado hasta para el propio club. Me marché con 23 títulos en ocho años", indicó Daniel Alves da Silva.



"Acabé dándoles gran resultado y ellos no respetaron mi historia. Tanto es así que quisieron que tuviese una despedida y yo les dijo que no, porque para mí allí está mi eterna casa, entonces, cuando considerás que un sitio es tu casa, no tienes por qué despedirte. ¿Para qué una despedida si vas a volver?", aseguró Alves, uno de los puntos altos del Barcelona campeón con Josep Guardiola y amigo del astro Lionel Messi.