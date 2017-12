Danel Kappes: el pesista entrerriano empecinado en cumplir sus sueños

Danel Kappes es un joven de 17 años nacido en Hernandarias que compite en la categoría Sub 17; hasta los 62 kilogramos, que viene de lograr el subcampeonato en el Sudamericano de Levantamiento Olímpico de Pesas.





Obtuvo la medalla de plata en Arranque, de bronce en Envión y de plata en Total Olímpico.





El campeonato se realizó del 12 al 18 de diciembre en Lima, Perú y participaron las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.





Pesas2.jpeg Foto: Marcelo Morelli.





Marcelo Morelli, como Danel es nacido en Hernandarias y profesor de Educación Física. Se convirtió en su entrenador hace dos años y consultado por UNO explicó: "Danel empezó de cero en 2015 a los 14 años. Aprendió la técnica del levantamiento olímpico que requiere de mucha coordinación porque se compite en dos ejercicios, 'arranque' que es un solo movimiento hasta la extensión completa de brazos sobre la cabeza y 'envión' que se hace en dos partes: un solo movimiento hasta el pecho y de ahí, el segundo tiempo que es desde la barra apoyada sobre los hombros o pecho hasta la extensión completa de los brazos sobre la cabeza. Entonces, a la hora de la premiación se hace en arranque, en envión y en total olímpico que es la suma del mejor arranque y el mejor envión".





Pesas3.jpeg Foto: Marcelo Morelli.





Danel y Marcelo entrenan de lunes a sábado una hora y media en promedio. "Al principio participaba de torneos que organiza la Federación Santafesina de Pesas donde también tuvo muy buenos resultados, compitió en los Juegos Evita y campeonatos nacionales desde 2015 hasta este año donde además participaron otros chicos de Hernandarias", contó Morelli y agregó: "Danel salió Campeón Nacional en el Torneo de Mayores que se desarrolló en Tucumán a principio de diciembre. En 2016 participó de otro Sudamericano donde consiguió la medalla de oro en Arranque y bronce en envión y total olímpico", haciendo referencia al crecimiento del joven deportista.





En relación a los cambios por los que tuvo que pasar Danel para poder llegar a este nivel, su entrenador mencionó que "tiene que consumir más proteínas, sobre todo en el desayuno porque un pesista tiene el metabolismo más alto que una persona normal".









Pesas.jpeg Foto: Marcelo Morelli. Kappes y su entrenador.









El pesista habló sobre los cambios en su vida y la elección por un deporte que es poco popular. "Lo elegí porque es un deporte individual donde si no te esforzás, no ponés seriedad, no tenés disciplina y no le ponés dedicación no llegués a ningún lado, a ningún objetivo. El atleta no solo tiene que esforzarse durante el entrenamiento sino también fuera del gimnasio, es decir que se tiene que comportar con mucha seriedad, haciendo sacrificios, dependés de vos mismo y no de otros como en los deportes grupales", comentó.





El medallista sudamericano analizó la relación entre la adolescencia y el deporte de alto rendimiento: "Obviamente que estoy en una edad donde todos mis compañeros salen a fiestas y me tengo que quedar porque al otro día tengo una competencia o entreno y eso es muy difícil, fue algo que me costó años acostumbrarme porque los primeros años es muy complicado tener que dejar todo eso, toda esa vida de adolescente que se la puede llamar como 'adolescencia rebelde' y hay que dejarla de lado porque tengo un sueño que quiero alcanzar. Duermo temprano, no tomo alcohol, no juego otros deportes por miedo a lesionarme, todas esas cosas costó mucho, más de un año. Este es mi tercer año y ya estoy acostumbrado".





Derribando creencias populares sobre el levantamiento de pesas en niños y jóvenes, el profe Morelli, que se especializa en trabajar con adolescentes explicó: "Es uno de los grandes mitos y lo que en realidad está mal es hacer mucha carga sobre los chicos cuando están creciendo y se están desarrollando. Este deporte requiere demasiada coordinación y comenzamos con un bastoncito, un palito de escoba y a medida que va saliendo la técnica vamos incrementando progresivamente el peso pero antes de eso hacemos un fortalecimiento general de toda la zona media y la estructura de sostén del cuerpo. Primero es 80 % técnica y 20% fuerza y así vamos equiparamos con fuerza. Está comprobado científicamente, incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que mejora la parte ósea, muscular y postural. El levantamiento de pesas es el deporte que menos lesiones tiene cada cien horas debido a que uno tiene que llevar un seguimiento constante del chico mientras hace el levantamiento, se controla todo el tiempo . Los deportes de conjunto como el fútbol, rugby, básquet, son los que más lesiones tienen". Y comentó que, en un principio, los padres del joven "sentían intriga porque no sabían como era la práctica"; luego de hablar con un médico "se quedaron tranquilos por los beneficios que tiene".





Pesas6.jpeg Foto: Marcelo Morelli.





El joven, Campeón Nacional en su disciplina, contó las sensaciones y enseñanzas que le dejó haber participado y logrado un subcampeonato a nivel sudamericano: "Siento demasiado orgullo por formar parte del seleccionado argentino y mucho agradecimiento para las personas que hicieron todo lo posible para que yo esté en este nivel, más que nada a mi entrenador y mi familia porque ellos lo dan todo por mi y somos un solo equipo. Hoy por hoy es muy difícil estar a este nivel ya que es un deporte de alto rendimiento y no es tan fácil tener todos los recursos para ello. Como aprendizaje, lo que más te queda es que no importa de dónde vengas, qué origen tengas; no importa nada, si vos te esforzás, podés llegar hasta el lugar más alto de todos hasta viniendo desde muy abajo. Nada puede impedir lograr tu sueño".









Pesas5.jpeg Foto: Marcelo Morelli.