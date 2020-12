Dalma Maradona cargó duro contra Matías Morla

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'... Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social...", escribió Dalma en una historia que compartió en Instagram, donde agregó: "Y como me enteré que no te puedo @ sé que te vas a enterar igual MATÍAS MORLA".