Dallas Mavericks le dio la bienvenida oficial a Campazzo

"Welcome to the squad (bienvenido al equipo)", fue el mensaje en Twitter para el cordobés de 31 años desde la cuenta @dallasmavs, con más de dos millones de seguidores.

El cordobés tendrá una nueva experiencia luego de sus dos temporadas en los Denver Nuggets, que decidieron no ofrecerle la renovación. Hace algunas semanas, uno de los directivos de mayor peso en la franquicia de Colorado habló de por qué decidieron prescindir de un jugador del perfil de Campazzo.

“Queríamos intentar ser un equipo un poco más grande y no pensamos que fuera absolutamente necesario tener un verdadero base como Facu así que tomamos la decisión de movernos en una dirección diferente”, analizó Calvin Booth, mánager general de Denver.

Por su parte, Dallas indicó que Campazzo cambiará de número: dejará su preferido, el 7, y utilizará la casaca con el 2 en el frente y la espalda.

De esta manera, Campazzo estará listo para el comienzo de la nueva campaña 2022-2023 de la mejor liga de básquet del mundo. El equipo donde jugará el argentino será uno de los contendientes en la Conferencia del Oeste, que tiene a los Golden State Warriors como últimos campeones de la NBA. Este miércoles, desde las 23 (hora argentina) los Mavs visitarán a los Phoenix Suns en su estreno en la temporada.