Daiana Romero Solanas tiene un nuevo rol fuera del campo

Hace un mes Daiana Romero Solanas se sumó al programa deportivo De Rebote como panelista y asumiendo un nuevo rol de lo que tanto la apasiona que es el fútbol. La jugadora de Belgrano aceptó la propuesta en medio de la cuarentena y lejos de las canchas para informar de lo que viene practicando hace muchos años.

La joven se dedica a plasmar todo lo que tiene que ver con el femenino y futsal, otra de las disciplina que practica. La protagonista del elenco de calle Salta y Nogoyá contó como fue su llegada al dial en este momento:

“La autoridad de la radio es amigo de la familia y me contó de la posibilidad de estar, yo acepté con muchas ganas y fui tomando coraje con el correr de los días”. A lo que agregó: “Siempre me gustó la radio. Hice distintos cursos con periodistas de la ciudad y tenía esa cuota pendiente de formar parte de un programa e informando de lo que tanto me gusta. Hoy me siento cómoda en lo que estoy haciendo y estoy agradecida a los chicos que llevan adelante este proyecto por abrirme las puertas y hacerme sentir como una más del programa”.

En cuanto a su rol en cada día de programación, Daiana contó: “Me encargo de informar del fútbol femenino y de todas las disciplinas en general. Estoy muy contenta por cómo se dio todo y la verdad sueño con grandes cosas”.

La jugadora de Belgrano habló de sus objetivos radiales: “Sueño con crecer en esto y llegar a cubrir un mundial. El objetivo es el Sub 20 que es posible que se dispute en Argentina”.

Sigue soñando.

El año había comenzado con muchos proyectos en su nuevo club. La llegada a Belgrano había ilusionado a Daiana y a todas sus compañeras. La joven se sinceró como fueron las etapas de la cuarentena.

“Al principio me costó, y mucho, tomar todo lo que pasaba. El primer mes me golpeó y recién a fines de abril pude reaccionar de todo lo que veníamos viviendo”. A lo que agregó: “Estoy agradecida a Juan Pablo por cómo nos levantó durante la pandemia ya que en lo anímico nos golpeó mucho. Con el correr de los días, desde Belgrano sumaron distintas charlas. Hablamos con psicólogos, árbitros y otros deportistas”.

Por otro lado, la joven habló de los objetivos que tienen con el plantel femenino dejando en claro que todos los proyectos están en stand by. “Tenemos objetivos claros y hoy se mantienen latentes, en descanso. Belgrano cuenta con un plantel joven y con muchas ganas de lograr cosas importantes. Soñábamos con ese debut, pero unidas y con muchas ganas lo seguimos trabajando. El año no está perdido y eso lo tenemos claro con todas las chicas y el cuerpo técnico”.

Lautaro López / Ovación