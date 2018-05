"Cumplir un sueño más"

Desde hoy y hasta el 20 la Preselección Argentina Sub 17 trabajará en Reconquista, Santa Fe con 17 jugadores en una de las últimas concentraciones de cara al Mundial a disputarse del 30 de junio al 8 de julio en Santa Fe.

El equipo dirigido por Diego Lifschitz tendrá a los paranaenses Ignacio Varisco y Juan Cruz Scacchi.

Nacho viajaba anoche desde Buenos Aires, donde está radicado tras incorporarse a Ferro, equipo en el que según confió le dio "un gran crecimiento".

El alero nacido el 21 de agosto de 2001 habló con Ovación y dijo que sería "un sueño más" estar en el Mundial".

"Ferro me ha dado una mano tremenda en la preparación física y en cuestiones de fundamentos y juego. Eso me sirvió mucho para tratar de seguir creciendo y espero aprender en esta nueva convocatoria", comentó el jugador, que pasó de Echagüe a Ferro a fines de 2017.

El pibe que saliera campeón local, entrerriano y Nacional con Quique en la categoría U13 dijo que desea quedar en la lista definitiva. "Ojalá pueda quedar. Sería un sueño más. Cumplí el sueño de quedar en el Panamericano y en la gira y llegar a esto es un objetivo que me planteé y trabajo todos los días para esto", expresó.

"Sería un orgullo representar al país en tu país y que tu familia y tu gente te pueda ver vistiendo la camiseta de la Selección Argentina, una camiseta tan linda", agregó entusiasmado.

Varisco dijo que estar en el Mundial "depende de uno mismo", y lo argumentó. "Estar depende de la manera en la que trabajás, las ganas que le ponés, de la actitud para querer quedar. Es lo que te proponés", señaló.

Nacho juega en la Selección Argentina desde 2015, cuando logró el título Sudamericano, torneo que ganó en dos oportunidades. También fue parte del prestigioso International Tournament de Turquía e integró el Seleccionado que disputó el FIBA U16. Experiencia le sobra, sin embargo reconoció que por estos días la cabeza influye demasiado y dijo que le va "a mil". "Todo el tiempo estás pensando en que vas a quedar o no y en la concentración también. Eso también es bueno porque estás bajo presión y hay una competencia sana dentro del grupo", comentó.

Por otra parte expresó que presume que la lista estará en "la próxima convocatoria que está cerca del torneo". "Hay unos amistosos y seguro unos días antes darán los 12 jugadores", agregó.

EL NIVEL. La lista se va achicando a medida que pasan los meses y el nivel y la competencia se incrementa. Para Nacho "el nivel es muy bueno" y remarcó que hay siempre "una mejoría". "Lo bueno es que al ser menos uno se exige para seguir creciendo y estar a la altura de lo que quiere el entrenador", manifestó el Flaco.

SU NUEVA VIDA. Nacho abandonó la ciudad que lo vio nacer y crecer para vivir en Buenos Aires. Esa nueva etapa no fue "tan dura" al principio según contó, pero al mismo tiempo confesó que extraña. "Lo primero que aprendí es a vivir solo. Ser más responsable, estar más pendiente de las cosas. Antes estaban mi papá y mi mamá atrás mío y me ayudaban en todo. O me decían tenés que hacer la tarea y acá me tengo que organizar solo y manejar los tiempos", declaró.

"Al principio estuve muy entusiasmado con esta vida, pero después empecé a extrañar un poco. De todos modos me gusta vivir acá", relató el alero.

LOS CONVOCADOS. Los 17 jugadores que trabajarán desde hoy son los siguientes: Tomás Chapero (ala pivote, Bahía Basket); Ignacio Bednarek (ala pivote, Peñarol de Mar del Plata); Juan Cruz Conte Grand (escolta, Boca Juniors); Agustín Cavallín (escolta, Argentino de Junín); Federico Copes (escolta, Los Indios de Moreno); Juan Francisco Fernández (ala pivote, Unión de Santa Fe); Lucas Gallardo (escolta, La Unión de Formosa); Joaquín Marcón (pivote, Regatas Corrientes); Máximo Milovich (alero, Obras Sanitarias); Ezequiel Paz (escolta, Independiente de Oliva); Matías Von Schmeling (ala pivote, Obras); Federico Zezular (Alero, San Isidro); Mateo Díaz, (base Racing de Gualeguaychú); Santiago Mazza, (Ciudad de Saladillo); Lucas Landi (Estudiantes de Concordia); (Juan Cruz Scacchi (Ciclista de Paraná) e Ignacio Varisco (Ferro).