Cumplió con lo anticipado

Analizando sus primeras acciones se lo puede definir como un hombre de palabra. El lunes le anticipó a Ovación que el miércoles viajaría a Paraná para sumarse a Patronato. Cumplió. El jueves practicó por primera vez con sus compañeros y después de la práctica no puso reparos para dialogar con la prensa. Facundo Barceló es el quinto nuevo pasajero que se embarca en el proyecto 2018/2019 del Rojinegro que tiene como objetivos superar en 32avos de final de Copa Argentina a San Martín de Tucumán y participar por cuarta vez consecutiva en el certamen de Primera División A.

"Lo primero que quise hacer fue venir y meterme a los entrenamientos. Ahora me meteré de lleno en esta preparación para un nuevo ciclo", manifestó el atacante de 25 años.

El uruguayo vertió conceptos elogiosos para con su nueva entidad: "Patronato es un club muy ordenado. En San Martín el entrenador quería contar conmigo, pero se había cumplido un ciclo. Cuando se abrió la posibilidad de venir al club hablé con Matías (Garrido) y me dijo que era un club muy ordenado".

En la prosecución de la charla anticipó su propósito y la idea que tiene en función del equipo: "Mi meta será cumplir con los objetivos del club en esta nueva etapa que nos toca. Vamos a jugar 4-4-2, por lo que es importante el trabajo de los delanteros", adelantó.

De sus características como jugador, comentó: "Me gusta moverme por todo el frente de ataque. Me gusta jugar como un nueve de área y poder moverme, porque me gusta aprovechar los espacios y hacer diagonales".

De cómo vive sus primeras horas en Patrón dijo: "Los compañeros me recibieron muy bien. El técnico me explicó un poco por arriba cómo le gusta jugar a él, pero con los entrenamientos seguro profundizaremos esos conocimientos".

UN AÑO MÁS. Aires tranquilos son los que se respiran por estas horas en Patronato. Las salidas de Sebastián Ribas, Adrián Balboa y Martín Rivero habían dejado sin tres puntales a la estructura que el Santo arma de cara al desafío de afrontar la temporada 2018/2019.

Las llegadas de Matías Escudero, Lucas Ceballos, Gabriel Carabajal, Nocolás Royón y Facundo Barceló marcan los tiempos de cambio que se viven.

Pero en el nuevo plantel no podía faltar un histórico, el ídolo, el muchas veces héroe. No había desesperación pero sí un poco de ansiedad porque su continuidad en el club era incierta. Finalmente en la noche del jueves llegó el alivio: Sebastián Bértoli prolongó su contrato con Patrón por un año más; hasta el 30 de junio de 2019.

Además de cuestiones vinculadas al nuevo convenio de partes, el arquero se interiorizó del proyecto futbolístico .

SIN PELADO. La comisión directiva de Patronato decidió no renovarle el vínculo a Iván Furios, quien tenía prácticamente todo acordado de palabra para seguir. La dirigencia Rojinegra informó al futbolista paranaense que no iban a ampliarle el contrato, por lo que desde hoy será jugador en libertad de acción.

Es de recordar que el Pelado llegó a comienzos de 2016 a la entidad que lo formó como futbolista y nunca se afirmó como titular indiscutido, más aún en la Superliga pasada, en la que nunca pudo recuperarse de una lesión, y cuando lo hizo el torneo prácticamente había finalizado.

El futbolista ya no estuvo ayer en el entrenamiento vespertino que el Santo desarrolló en el Grella.









