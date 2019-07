Cumplió antes de la llegada de Bastián

Patronato dominaba en el campo de juego, pero no expresaba en el marcador. Poco a poco transformó a Leonardo Burián, el arquero de Colón, en figura del encuentro. El uno uruguayo se revolcó en reiteradas oportunidades para evitarle conquistas a Santiago Rosales y a Cristian Tarragona.

El Rojinegro tuvo su premio pasada la media hora de juego. Christian Chimino se sumó al ataque al pisó el área adversaria por primera vez en la tarde al atacar el balón. El ex-Huracán fue más rápido que Gastón Díaz, el marcador de punta derecho del Sabalero, para establecer la única conquista en el Brigadier López.

Rápidamente el goleador de la tarde, que rompió una larga abstinencia en la red, fue a buscar la redonda. Como sucedió en años anteriores escondió el esférico debajo de su indumentaria para celebrar la conquista anunciado la llegada de su tercer hijo. Una coreografía que manifestó antes de la llegada de sus hijos anteriores en sus ciclo de Temperley. “No le podía dedicar a Basti, pero ahora ya cumplí. Ojalá lo pueda reafirmar”, deseó Chimi a Ovación, después de la práctica que el Santo realizó en el estadio Grella.

La presión alta que impuso el equipo en la etapa inicial lo llevó a Chimino a estar más abocado a la marca. No obstante tuvo su protagonismo en ataque. “Mario (Sciacqua) siempre me pide que me proyecte”, aseveró. “Apenas arrancó el partido atacamos con Compa (por Gabriel Compagnucci) por ahí y ganamos un tiro de esquina. Estuvimos bien, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Estábamos haciendo un buen primer tiempo y lo pudimos coronar con un gol”, agradeció.

Su tanto le dio tranquilidad al equipo en un encuentro que se podía complicar más de la cuenta. “Esos partidos son complicados porque si no hacés el gol en una pequeña jugada te pueden convertir y cuando eso pasa te querés morir. Por eso teníamos que sacar la diferencia”, resaltó una de las caras nuevas que el elenco de barrio Villa Sarmiento presentó en el estreno de la temporada 2019/20.

Chimino dio vuelta la hoja y dejó el festejo a un costado. El domingo Patronato enfrentará a Boca. Será un encuentro difícil no solo por el calibre del adversario, sino porque deberá sostener lo realizado en Santa Fe. “Tenemos que ir partido a partido sabiendo que tenemos que sacar puntos y ratificar lo realizado, pero especialmente por nosotros. Para que el equipo siga tomando confianza para sumar puntos”, aspiró.

En este sentido, el marcador de punta derecho entendió que el empate no deja de ser un mal resultado. “Cada punto que cosechemos va a servir. No tenemos que marearnos ni volvernos locos. Tenemos que sumar unidades para llegar al final de la meta con el objetivo cumplido”, concluyó.