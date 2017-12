Cuestas: "La verdad que fue un éxito total"

Ya se jugó, se disfrutó y se festejó. Ahora es tiempo de balance. José Carlos Cuestas, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) fue el encargado de poner bajo la lupa la edición número 34 del Seven de la República que una vez más y con éxito se desarrolló en Paraná.

"La verdad que fue un éxito total por la cantidad e gente y por la alegría. Además hubo pocas lesiones y esa es nuestra idea. En este deporte cuidar al jugador que es lo más importante de todo. Rescato la alegría de la gente. En cuanto a los equipos hubo un altísimo nivel. Seguimos peleando porque vamos a seguir con el Seven de la República. El año que viene se incorporen los juveniles en varones. Estamos en crecimiento", le dijo a Ovación.

Rugby seguro mes una de las plataformas que persigue con entusiasmo la UER y en el torneo se cumplió. "El rugby seguro para nosotros es fundamental. Si vos observaste hubo algunas lesiones, se retiró al jugador y se lo evaluó. Es muy importante y en el rugby son normas fundamentales e inviolables".

Otro de los puntos salientes fue la presencia destacada del rugby femenino. Las chicas coparon el seven y prometen ir por más. "El rugby femenino vine creciendo y el año que viene van a venir muchas más. Esta no es una idea nuestra sino que es de la International Board. Ellos le exigen a la UAR y de ahí no pasan a nosotros. El rugby femenino viene creciendo y el año que viene las vamos a volver a tener".

"Me duele en el alma. No tengo bronca. Santa Fe son nuestros vecinos y el rival de siempre, pero perder como perdimos la verdad es que me dan ganas de llorar", enfatizó el titular de la UER a la hora de analizar la eliminación de la UER en la final de la Copa de Plata ante los santafesino por un tanto.

UNO DE LOS DT. José Raiteri se fue contento, pero masticando bronca a la vez por el duelo que se perdió ante Santa Fe. El entrenador hizo su balance: "Yo estoy muy contento con el grupo humano que se armó en Entre Ríos. Trabajamos muchísimo y nunca se nos da lamentablemente. Uno se va con un gusto amargo, pero en realidad debemos pensar que en algún momento os tiene que tocar una. Necesitamos ese resultado que cambie la ecuación".





Los Pumas 7, subcampeones

Los Pumas 7 se consagraron subcampeones en Ciudad del Cabo -la segunda parada del Circuito Mundial- tras caer en la final del certamen frente a Nueva Zelanda 38 a 14. Nueva Zelanda, el equipo que más veces ha salido campeón en la historia del Circuito Mundial de Sevens, fue implacable en ataque, anotando en cada una de las oportunidades que se le presentó, y provocando errores en el rival.