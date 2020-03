Cuarentena: Werner se cuida en casa y con los suyos

Como todos los pilotos en la República Argentina, sean de la categoría que sean, el paranaense Mariano Werner sigue al pie de la letra las indicaciones del gobierno nacional y se puso, junto a su familia, en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus.

El piloto de Turismo Carretera y Turismo Nacional está guardado en su hogar junto a Micaela, su mujer, y Rafael y Salvador, sus dos hijos. Por las mañanas, debido a que su mujer debe salir a trabajar y cumplir con las obligaciones, Mariano atiende las necesidades de sus hijos. En tanto que por las tardes trata de dedicarle un tiempo a su trabajo: el automovilismo deportivo.

Werner.jpg Cuarentena en familia para Werner

“Como todos saben y como cualquier persona de este país lo estamos viviendo en la casa de uno y tratando de salir lo menos posible. Solo lo hacemos cuando hay que hacer alguna compra. También tratamos de entrenar y de a poco lo vamos pasando en familia”, comentó Werner en diálogo con Ovación y luego agregó: “Estamos también tratando de aprovechar este tipo de momentos porque son los que uno normalmente no disfruta cuando está en plena actividad. Estamos jugando y pintando con los nenes y cuando se puede entrenamos. Es un momento en el cual todos tenemos que ser responsables y debemos cuidarnos”, sentenció el piloto de Ford.

Respecto del entrenamiento en el hogar, Marianito confesó no tener un simulador, pero sí advirtió que busca otras alternativas. “Simulador no tengo y nunca fui de ocuparlo. Sí prefiero mirar cámaras de pistas o posibles pistas que puedan tocarnos ya que hoy en día el calendario se puede ver modificado. Estamos entrenando todo lo que es la parte mental más que nada y también hacemos algo de parte física porque como vivo en departamento no puedo salir a correr. Estamos acotados por el lugar, pero uno siempre buscar de ver los autos de carrera, la puesta a punto y estar en contacto con los sponsors también. Vamos ocupando el tiempo y esperando que se pase lo más rápido posible”.

Werner.jpg El piloto de Paraná logró correr cuatro carreras en lo que va de la temporada hasta la suspensión por el brote del virus. En el TC ganó y luego lo descalificaron y posteriormente fue segundo. En tanto en el TN abandonó en una de ellas y luego fue quinto en la restante competencia.

El futuro aún se desconoce y por ende menos se sabe cómo continuará el automovilismo deportivo en este país. “La verdad es que no se sabe cómo seguirá todo el calendario. Creo que ahora hay una cuestión mucho más importante que la deportiva y es la salud de todos los argentinos. En un momento se pensó en correr sin público como en el fútbol, pero luego todo pasó a segundo plano. Insisto, ahora lo más importante es la salud, después que se levante la cuarentena obligatoria veremos que determinación toma cada una de las categorías y seguramente ahí sí vamos a tener más ganas que nunca de estar arriba del auto”.

