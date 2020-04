Cuarentena: videoconferencias para el conocimiento

Vale hoy y siempre. Capacitarse con los que saben siempre te da una herramienta más para seguir creciendo, sea en el ámbito que sea. Y el deportivo no es la excepción. Es por eso que en esta cuarentena por el avance de la pandemia viral llamada coronavirus, al paranaense Jairo Suárez se le ocurrió realizar por las tardes videoconferencias con distintos profesionales de la actividad física y compartir las charlas con los alumnos del gimnasio que él mismo posee en el Club de Pescadores.

suarez.JPG Por la cuarentena Suárez realiza videoconferencias desde la casa

El también boxeador ya se contactó, la semana pasada con Rodrigo Pereyra (profesor de Educación Física y Licenciado en Educación de la UNL), esta semana con Martín Pazzaglia (licenciado en Kinesiología y Fisiatría, licenciado en Actividad Física y Deporte, ente otros) y con Jorge Roig (profesor de Educación Física, Especialista en Fisiología del Ejercicio, entre otros tantos).

Hoy será el turno del licenciado Iván Fernández. La cita es a las 20 en el instagram del paranaense que es @team_espartano. “La idea en primer lugar surgió por mis ganas de capacitarme. Siempre veo las charlas de estos profesionales que son unas bestias. La hacen entre ellos y es como que me dije porque no preguntar y de cara dura lo hice. Me contacté con el Ruso Mistura que en su equipo de rugby (es DT) tiene un profe (Rodrigo Pereyra) que da cátedra en la UNL de Santa Fe y da muchas capacitaciones. Es un tipo que la tiene re clara, se copó y se sumó mucha gente”, confesó y continuó: “En base a eso se utilizaron conceptos claros y sencillos para que todos podamos entender y que las charlas sean dinámicas. Y de ahí fue que se me ocurrió mandarle a todo tipo de profesional que sea muy bueno en su rubro. La verdad que no pensé que se iban a copar, pero me dijeron que sí”.

El Espartano destacó a algunos de los profesionales. “Martín Pazzaglia es un kinesiólogo con mucha experiencia y que da un montón de charlas sobre levantamiento. Jorge Roig es otro es otro que trabajó por todos lados. Un tipo que está a la vanguardia de lo que es la ciencia y el estudio de la fisiología humana. Es un tipo con un currículum impecable”, aseguró.

Finalmente Jairo Suárez no dudó en destacar la predisposición de todos los profesores para realizar este tipo de contactos con Jairo, el ideólogo, y sus alumnos del gimnasio. “La verdad que todos demostraron su humildad y todos me dijeron que preguntara como para no marear a los que estamos escuchando. Muchas veces los profes queremos saber cosas y por ahí no sabemos las bases. Es difícil seguirles el ritmo”, finalizó.