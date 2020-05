Cuarentena. un cuidapalos que tiene muchas virtudes

En el aislamiento social muchos sacaron a lucir sus virtudes, que seguramente las tenían guardadas por la rutina diaria. La pausa que muchos debieron tomar para sobrellevar esta situación les hizo dar cuenta del don que tenían y que aún no lo habían sacado a la luz. Es el caso del arquero Leonel Ledesma, de Belgrano, un apasionado por los tres palos que ha demostrado en los últimos años un gran crecimiento pero no solo eso, ahora canta, toca la guitarra, corta el pelo y ayuda, como hace un par de meses a sus viejos en el negocio familiar

Ledesma Cuarentena, fútbol y tiempo libre para sus virtudes

El guardameta que pasó por varias instituciones de la LPF, entre ellas Don Bosco y Universitario, busca seguir creciendo en el mundo de la redonda, su pasión. Ledesma charló con Ovación de este momento e hizo hincapié en lo que tanto extraña. “Me resultó difícil y sin fútbol, además que no hay fecha para la vuelta. Uno trata de entrenar a diario pero sin motivaciones. Hay un desgaste físico sin un objetivo claro, no hay actividades el fin de semana y eso complica mucho”, comentó el joven arquero del fútbol local.

En cuanto a los entrenamientos expresó: “Venimos trabajando con los chicos de Belgrano a través de una plataforma y estoy agradecido a Dios del espacio que tengo en casa para entrenar. Puedo desarrollar todos los ejercicios que mandan y eso es positivo, en momentos tan negativos para la sociedad”.

Leonel no entrena solo, cuenta con un amigo que sobrelleva la cuarentena en su hogar: “Tengo un amigo que se quedó en casa y pasa la cuarentena conmigo, es algo muy lindo y distinto. No estoy solo y es una motivación doble para mí”. Y se sinceró: “Estoy agradecido a toda la institución cómo se preocupan por mí y mis compañeros, que siempre estamos en contacto para ayudarnos uno al otro. Es muy importante el tiempo que nos dan los técnicos y profesores”.

La vida y el crecimiento junto a su familia lo hizo ir creciendo en un ambiente de progreso y mucho sacrificio. Gracias al emprendimiento tiene la oportunidad de laburar, ayudar a sus padres y ganarse el pan de cada día. “Yo tengo ese privilegio de desconectarme del encierro ayudando a mis viejos en el local, es algo que me gusta y mucho. Además estoy en contacto con la gente”.

Durante la cuarentena el mate gana por goleada, el mejor compañero del ser humano en este momento y así lo describió Ledesma: “El mate se ha convertido en el mejor pasatiempo del hombre en este momento, que es un tiempo para compartir y reflexionar. Además de eso, en este tiempo me dediqué mucho a la música”. A lo que agregó: “Empecé a agarrar la guitarra, sacar temas y compartirlo a través de las redes sociales para saber qué repercusiones tenían y hasta ahora venimos bien”.

Leo dejó su mensaje para la sociedad: “Mucho respetan y hay otros que no toman los recaudos necesarios. Desde mi lugar pido que nos sigamos cuidando y que no pensemos en los pocos números de casos que tenemos, esto aún no terminó, hay que cuidarse”.

Por Lautaro López/Ovación