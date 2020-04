Cuarentena: se entrena donde sea

El reconocido triatleta paranaense y profesor de Educación Física Maximiliano Falcón jamás paró de entrenar a pesar de cumplir con la cuarentena por el avance del coronavirus. Está claro que no es lo mismo que moverse al aire libre, pero el triatleta se las ingenia para mantenerse en forma y no descuidar el físico, clave para esta disciplina y para la vida en general.

"La llevo tratando de mantenerme positivo, tranquilo y, lo más importante, aprovechando al máximo la familia, jugar con Bianca y hacer los deberes los tres juntos. Con mi señora entrenamos, miramos pelis y también me hace limpiar un poco más la casa (risas)”, comentó Maxi respecto de cómo está viviendo esta situación de estar en casa y solo en casa durante todo el tiempo que se pueda para evitar el posible contagio del virus.

A la hora de entrenar, el hecho de estar encerrado no es un escollo para el Negro ya que se mueve literalmente donde sea. “Trato de entrenar dos veces por día. El primer turno a la mañana hago un poco de gimnasia con mancuernas, banda elástica, ejercicios de flexibilidad y movilidad articular importantes como fortalecer el tendón de aquiles que durante el año lo exijo mucho. Y a la tardecita, en el segundo turno, realizo abdominales, algunos trabajos de coordinación y salto cuerda 30 minutos aproximadamente y una buena elongación”. En un momento fue una posibilidad dejar salir a la gente a trotar al aire libre, pero luego esta idea quedó descartada rápidamente por parte del presidente de la nación y sus allegados. En este sentido Falcón habló como profe de Educación Física.

“Como profe creo que la actividad física y más al aire libre es necesaria, está relacionada con la salud no solo física, sino también mental, pero sinceramente creo que hoy por hoy lo mejor es quedarnos en casa. Considero que hay prioridades más importantes como la gente que hoy no está trabajando y necesita salir sí o sí para llevar el pan todos los días a su casa o las personas que trabajan en salud sin parar para sacarnos adelante. Sé que se evaluará la posibilidad de salir en forma ordenada o siguiendo ciertas normas y lo que deseo es que, si se da, seamos responsables, respetemos las formas para que esto no sea un paso atrás”, finalizó.