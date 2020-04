Cuarentena: salieron barbijos y cuelleras deportivos

A Fernanda Vizoso le pasó como a muchos de los emprendedores de Paraná y la provincia. En este tiempo de cuarentena por la pandemia viral debieron salir al mercado con ventas on line y poner a la venta productos que no venían realizando normalmente en sus casas o talleres.

Es así que como esta bonaerenInforme se son muchos los que venden barbijos y cuelleras, aunque en este caso en particular tomamos el testimonio de Fernanda ya que los hace con un toque deportivo. El fútbol, automovilismo y vóley están presentes en sus diseños. “Soy emprendedora hace cinco años. Comencé en julio del 2015”, contó la entrerriana por adopción y luego se metió de lleno en su trabajo: “Mediante la sublimación hago trabajos personalizados como tazas, mates, set parrilleros, portacervezas, pantuflas, llaveros, almohadones, remeras, bodys para bebés, set de jardín, carcasas para celulares, bufandas, cuelleras y diferentes artículos de madera, entre otras tantas cosas”.

Fernanda Estampados 1 Cuarentena con tapabocas deportivos

Pero llegado este momento tan particular para el país, Fernanda, como otros tantos emprendedores, tuvo que pensar más de la cuenta y salir al mercado con otros productos. Fue así que pensó en barbijos y cuelleras deportivos. “Como consecuencia de esta pandemia surgió la idea de hacer tapabocas personalizados para darle un poco de onda y color a esta situación. Así que Andrea, una persona importante para mi emprendimiento, los confecciona y yo los estampo según los gustos de cada cliente”, dijo.

Hay tapabocas de River, Boca y Patronato, entre otros, en materia futbolística, y cuelleras de automovilismo y vóley entre otros deportes. Pero como en toda venta hay algunos que salen más que otros. “Los tapabocas que más piden son de River y de Boca. Lo mismo con las cuelleras. El año pasado se vendieron muchas con los colores de dichos cuadros de fútbol”, aseguró la nacida en Valentín Alsina, hincha de Boca además del Rojinegro de Paraná.

Esta cuarentena está haciendo estragos en la economía y golpea a los más débiles primero y seguramente lo hará también con aquellos que tienen otra espalda económica. Pero, en definitiva, el mazazo es para todos. “Al inicio de la cuarentena fue difícil. Estuve muy ansiosa y preocupada porque se había parado al 100% el trabajo. No había pedidos. Mis ganas de producir estaban pero las prioridades y necesidades de la gente eran otras. Tampoco podía realizar pedido a proveedores por una cuestión de que no hacían envíos”, recordó, y más adelante agregó: “Pero como nunca me quedo quieta y siempre estoy investigando, buscando ideas nuevas y eso, surgió lo de los tapabocas dándole el toque de lo personalizado así cada uno se va a gusto con su pedido”.

A pesar de que las ventas cayeron, Fernanda es optimista y le ve el lado positivo al problema. “Más allá de la crisis que genera esta pandemia, yo estoy agradecida porque generé nuevos clientes, que es lo importante para mi emprendimiento”, dijo. Por último, Vizoso dejó sus redes sociales y agradeció: “Mi face laboral es Fernanda Vizoso y mi instagram @fernanda.vizoso.Sublimarte. Quiero agradecerle a Diario UNO y a mi familia que siempre están a mi lado”.