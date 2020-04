Cuarentena: Roque Alfaro ganó una verdadera final

Rosario, justo Rosario donde comenzó su carrera profesional fue el lugar para la atención médica: “Desde el día 30 de abril que estoy en Rosario. Luego de la operación me tuve que quedar por los tratamientos. Después de las operaciones estuve en el hospital Centenario y luego tuve el proceso de cinco semanas de rayos. Luego de eso 15 días de descanso para hacer durante tres meses, cada 10 días, inyecciones de quimio. Prácticamente hasta el 27 de noviembre que fue la última inyección. Siempre dependí de estar en Rosario por el tratamiento a seguir. Sigo acá porque estoy esperando que me den el alta”. Ganador en la cancha como en la vida. El nogoyaense Roque Alfaro, gloria de River Plate, entre otros tantos, tuvo cáncer de colon el año pasado y la pasó realmente mal con algunas complicaciones en el medio. Pero, su potencia y actitud lo sacaron adelante y hoy está recuperado en Rosario esperando el alta, que depende ahora en estos momentos del levantamiento de la cuarentena por el coronavirus.

Alfaro Alfaro hace la cuarentena en Rosario

“La verdad que estoy muy bien y muy recuperado. El 4 de mayo hará un año de la primera operación en el estómago. A los cinco días me agarró una trombosis pulmonar donde viví el momento más drástico y más complicado. Gracias a Dios salí. El 26 de febrero terminó todo con la limpieza total en la parte del colon donde tenía el tumor. Afortunadamente salió todo bien. Se hizo la biopsia y eso está limpio. No hay nada. Ahora lo único que tengo es el impedimento de lo que ocurre en nuestro mundo por esta pandemia. Y es lo que me quita la posibilidad de tener el alta médica porque ya estoy bien, recuperado y con ganas de volver a vivir, si es que vale la expresión. Quiero caminar de nuevo. El tumor era de colon hasta que me lo terminaron extirpando y limpiando”, contó a Ovación el exfutbolista nacido en Newell’s.

El exatacante ahora está realizando la cuarentena por la pandemia viral, cuidándose a la espera de volver. “Con esta cuarentena estoy haciendo caso como lo hice en mi proceso de enfermo. Nosotros somos personas de riesgo y debemos cuidarnos aún más, pero estoy tranquilo. Estoy bien gracias a Dios, a veces sólo con la monotonía de levantarme y hacer lo mismo. Yo siempre fui casero, nunca me molestó estar en casa, o sea que ahora dentro de todo no me molesta. Los días son saludables y la paso muy bien y trato en la medida de lo posible de buscar entretenimientos. No son variados, pero están relacionados con el físico, con caminatas diarias dentro del edificio. No salgo para nada, sólo poso la nariz en el vidrio y nada más. Me quedo acá”, afirmó.

Una vez que tenga el alta médica, Roque regresará al trabajo como DT. “Si Dios quiere voy a volver a trabajar porque me gusta y porque es lo que todavía siento que puedo hacer por mis condiciones. Una vez que tenga el alta médica y esté aceptado, de inmediato sabrán dónde voy a trabajar nuevamente”, dijo. “Aún sigo pensando, con alegría, que soy el único entrerriano campeón del mundo con River. Es un gran orgullo. Estoy agradecido a mi provincia, allegados al deporte y amigos. Muy agradecido a Crespo, Nogoyá y Rosario, que siempre estuvieron pendientes”, cerró.