Cuarentena: "Quedé encantado con esta experiencia"

Una cuarentena muy real. Clasificación, series y final. Los autos fueron actualizados con sus respectivas publicidades y lo recaudado por los sponsor será donado al Ministerio de Salud de la Nación.

virtual.JPG Cuarentena arriba de un TC virtual. Se corrió la primera en Concordia

El TC volvió a las pistas de manera virtual el domingo pasado y los fanáticos pudieron seguir la competencia a través de la Televisión Pública, Los pilotos participaron con sus simuladores desde sus casas y Agustín Canapino se quedó con el primer puesto de la competencia organizada por la ACTC.

Nicolás Bonelli, el piloto de Concepción del Uruguay, fue el representante entrerriano que venía realizando un gran papel y se le rompió el auto. El Nico contó como fue su experiencia, habló de la dificultad del equipo para afrontar los gastos con el país parado y al mismo tiempo destacó las medidas de aislamiento y pidió a los entrerrianos “cumplir con la cuarentena” para que pase pronto.

“La verdad que tuvo una repercusión tremenda la carrera virtual. Para mí fue una experiencia nueva. Si bien tenía el simulador le daba uso para conocer los circuitos nuevos de la categoría, pero nunca había corrido carreras virtuales, así que la primera vez que lo hice fue el domingo, había entrenado un par de días antes, pero por suerte me fue bien dentro de todo. Pude clasificar cuarto y en la serie venía segundo hasta que se me rompió el auto. Son cosas nuevas y la verdad es que quedé encantadísimo con la carrera y esto me va a ayudar a seguir entrenando”, contó Nico en diálogo con la Radio de UNO 97.1.

canapino.jpg En cuarentena, el ganador fue Canapino de la carrera virtual Prensa ACTC

El piloto nacido el 25 de Octubre de 1983 manifestó que antes no se “subía” a menudo al simulador por falta de tiempo y explicó los motivos. “Nosotros armamos los autos y buscamos la publicidad y eso nos lleva mucho tiempo. Pero sirve mucho para estar en ritmo, conocer más la pista y trabajar los reflejos”, aseguró. Por otra parte confesó que tuvo que decirle una mentira piadosa a su hija para poder participar sin interrupciones en su casa.

“El simulador está en una pieza. Y tengo una nena de 3 años y cada vez que me veía en el simulador se me subía a la falda y me agarraba el volante y era imposible correr. Así que le dije que me iba al taller a trabar y me encerré en la pieza”, detalló entre risa. Luego explicó cómo se diagramó y organizó la competencia. “Primero se hizo una prueba y luego se corrió la clasificación a dos vueltas. Después de eso fue la primera serie y lo que largábamos en la segunda tuvimos que salir del juego para no cargar internet. Seguimos todas la instrucciones de la ACTC y después se pasó por la TV Pública”, explicó el piloto.

Por otra parte, Bonelli, dijo que lo que más destaca es el fin solidario que tuvo la categoría. “Este evento no fue fácil hacerlo; los pilotos tuvieron que armar los autos hasta último momento con sus publicidades para que sean los verdaderos y todo lo que se recaudó va para el Ministerio. Es lo que hace siempre la categoría cuando te cobran multas”, opinó.

