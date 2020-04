Cuarentena: a puertas cerradas y con tareas virtuales

En medio de la cuarentena, como sucedió con todas la entidades deportivas del país el establecimiento ecuestre El Nogal, donde se dan clases de equitación y volteo, debió cerrar sus puertas hasta nuevo aviso debido al avance mundial de la pandemia viral conocida como coronavirus.

Equitación 1 Cuarentena por el coronavirus y trabajando desde casa

Al lugar solo concurren sus dueños, ya que habitan ahí mismo, y los empleados que deben tener contacto con los caballos y efectuar labores de mantenimiento en el lugar. Pero después nadie más va a la entidad y es por eso que al menos los profesores tratan de efectuar labores virtuales para los más pequeños y los no tanto.

Lógicamente, con limitaciones ya que no tienen el compañero clave en toda esta historia: el caballo. Ana Orbes, propietaria del lugar junto a sus padres, habló con Ovación respecto de cómo vienen atravesando este duro momento que les toca soportar a todos los clubes entrerrianos, sean del deporte que sean. “En El Nogal estamos a puertas cerradas desde el 20 de marzo. Por acá tenemos realmente muy poco movimiento, solo vienen los chicos que tienen que trabajar. Hacen la limpieza y les dan los alimentos a los caballos. Nosotros que estamos acá tratamos de mover los caballos y trabajar entre nosotros con los que podemos para que no queden parados. Ellos son deportistas y ahora están parados como todo el mundo. El tema es que ellos son animales y no entienden la explicación de la cuarentena”, expresó.

Algunos caballos, los más aptos, están sueltos, según contó Ana. “Tratamos de tener algunos caballos sueltos, los que se pueden y con los otros trabajamos un rato y los vamos turnando para que tengan un poco de recreación y de trabajo, pero no mucho más que eso”.

A la hora de contar cómo se intenta seguir trabajando con la equitación del lugar, Orbes confesó que es una labor compleja ya que no se tiene el caballo para hacerlo: “Con la equitación está mi viejo. Pasó un poco de teoría y no mucho más que eso ya que si no estás arriba del caballo se hace muy difícil”.

Equitación Coronavirus y predio en cuarentena. Solo los dueños y propietarios de animales se acercan al lugar

“Lo bueno es que todos están con muchas ganas de entrenar y de volver a recuperar el año deportivo. Hay que volver a prepararse para las competencias. Nosotros este mes teníamos programadas dos competencias de volteo y arrancaba el año deportivo de salto. Ahora a esperar las órdenes de Nación y de la Federación Ecuestre Argentina para ver qué es lo que va a pasar con el deporte también”, dijo respecto de los pasos a seguir y cerró: “Esperamos que a medida que se vaya levantando la cuarentena podamos volver a trabajar con todas las medidas de seguridad y los cuidados. Igual este es un deporte que se hace al aire libre y somos pocos. No tenemos demasiado contacto”.