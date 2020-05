Cuarentena: piensa en positivo en pleno aislamiento

Logró su sueño de llegar al profesionalismo y a un año de cumplir su primera meta sigue adelante y con la cabeza en alto por ese motivo que hoy le da la alegría más importante de su carrera deportiva. El paranaense Maximiliano Rueda logró afianzarse en Almagro en la Primera Nacional y la pandemia, como a todos, lo dejó en cuarentena. Estuvo más de 30 días en Buenos Aires junto a su pareja y desde hace dos semanas se encuentra en la capital entrerriana.

Su último contacto con la pelota fue ante Chacarita en la victoria por 2 a 1 por la 21° fecha y desde su hogar el joven surgido de la Liga Paranaense de Fútbol charló con Ovación de cómo lleva la cuarentena.

17 f1.jpeg Rueda en su primer partido con Almagro ante Talleres en el certamen federal

“En Buenos Aires fue una cosa de locos, estaba acostumbrado al día a día y debimos adecuarnos al momento. Llega un tiempo determinado y se demuestra el cansancio de lo que está pasando”, expresó Rueda sobre la cuarentena.

A lo que agregó en cuanto a la rutina que llevaba: “Costó bastante el estar encerrado porque todos tenemos nuestros momentos durante las 24 horas. Teníamos que ponerle muchas ganas a la situación”. Maximiliano encontró distintos motivos para levantar la cabeza y el principal fue haber llegado a firmar un contrato en el profesionalismo. “Haber llegado hasta acá es mi mayor motivación, fue algo por lo que luché y trabajé mucho. El firmar un contrato para mí es el logro más importante, lo que me motiva día a día a seguir. Ahora busco cumplir con todo para regresar de la mejor manera”.

El camino fue largo para el jugador surgido en la ciudad que fue alternando posiciones y que en su último encuentro lo hizo de defensor lateral por derecha: “Logré la confianza en este último tiempo y apareció el coronavirus que nos hizo poner un freno y empezar a pensar en otras cosas”.

Por otro lado en la comparación del coronavirus con un rival que haya enfrentado, el joven de Almagro comentó: “Rivales no tengo ninguno, pero que es un rival duro sí. Hay que estar firme para que no nos lleve puestos. Hay que ponerle ganas y compromiso para volver a la rutina que cada uno tenía”.

Desde la entidad siguen en contacto con cada uno de los jugadores y el plantel aprovecha las redes sociales para estar juntos: “Hablamos mucho, hacemos videollamadas o nos escribimos para saber si hay alguna necesidad. En tanto los de más experiencia nos piden que tomemos este camino con seriedad y responsabilidad, no estamos de vacaciones”.

No dudó en recordar a su familia, su principal pilar para el camino que viene recorriendo y contó cómo fue la vuelta a la ciudad: “Una vez que tuvimos el permiso de circulación me vine. Disfruté cada momento con ellos y me puse feliz de volver a verlos en medio de esta pandemia. Los cuido y trato de que entiendan el mensaje para sacar adelante todo esto”. Los objetivos son claros para Rueda: “Quiero volver a estar con los compañeros y que todo se normalice. En lo personal, sumar minutos y ganarme la confianza. Siempre hacer las cosas bien, que siempre alguien está mirando”. El joven dejó un mensaje para la sociedad: “Hay que estar tranquilos y sobrellevar la situación. Todo esto va a pasar y vamos a volver a estar todos juntos de nuevo”.

Rueda.jpg Cuarentena en Paraná para Rueda

ENTRENAMIENTOS. El plantel de Almagro cuenta con una rutina enviada por el cuerpo técnico y cada uno la desarrolla a su manera con los espacios que cuenta. Maximiliano Rueda desde que llegó a Paraná le metió intensidad a los entrenamientos al poder contar con un espacio amplio en su barrio Jauretche. “Trato de salir a entrenar a la canchita del frente de casa en un horario donde la mayoría de los vecinos están adentro para que ninguno intente sumarse”, remarcó el joven nacido en la capital entrerriana

SIGUE SOÑANDO. Lo logrado en este tiempo lleva a Rueda a seguir trabajando por sus sueños de llegar a la élite del fútbol argentino. “Siempre trabajo para superarme día a día y mostrarme cuando se me da la oportunidad”, se sinceró. El joven se tiene mucha fe y confianza para todo lo que viene: “Hay que estar firmes y seguir trabajando para cuando nos toque volver a estar en cancha”.

Por Lautaro López/Ovación