Cuarentena: "nos unimos todos en la parte humana"

Pablo Carussi trabaja en la Subsecretaría de Deportes Municipal y es una persona que está estrechamente vinculada al atletismo. Realiza sus trabajos como encargado de la Escuelita Municipal de la disciplina desde hace varios años todos en Puerto Sánchez, el Thompson y Parque Gazzano.

Está claro que la cuarentena frenó su labor en estos puntos de trabajo, pero él supo como aprovechar esta situación. “Nos afectó de una forma muy brusca y fue como bajar la persiana de golpe. De estar entrenando diariamente en un lugar y en otro con los chicos de mediano rendimiento, porque el alto está un escalón más arriba, a tener que estar encerrados y arreglarnos con lo que se tenía, así que fue una afección directa como le pasó a todos los deportes. Yo igual le busqué el lado positivo porque paré la pelota y me puse a repensar las cosas y rehacer el proyecto para trabajarlo con más tranquilidad. Además nos unimos todos en la parte humana y eso sirvió mucho. Eso se está dando en todos los órdenes, nos preocupamos por la parte humana y no tanto por el resultado deportivo que es la base para hacer grande proyectos”.

Pablo considera que con las ganas de volver, todo será más sencillo llegado el momento: “Lo hablé con Pablo Scialocomo, presidente de la Cooperadora que es muy emprendedor. Esto de unirnos en las redes nos sirvió para estar siempre con la llama prendida. Lo único que hay que hacer es juntarnos a entrenar nomás porque estamos todos unidos y con muchas ganas. Es darle continuidad nomás aunque vamos a tener que pensar en la parte física porque a muchos les va a costar adaptarse de nuevo al nivel que habían alcanzado. Tenemos ganas y eso estará por encima de todo. Nos va a servir mucho eso y pronto se volverá a un buen nivel”.

andres.jpg Carrussi expresó: “Nos unimos todos en la parte humana”

“Hubo algunos trabajos virtuales que se hicieron desde la Subsecretaría de Deportes. Nos pidieron videos más que nada para los chicos de la Escuelita de 10 a 12 años. Con eso la Subsecretaría viene bastante bien, más allá que yo no esté tan de acuerdo porque no se llega a todos con ese sistema, pero al menos tiene un recurso. Con los atletas que más contacto tengo, gracias a las redes, estamos conectados. Es una gran ventaja y sin tanto gasto. Uno lo ayuda en lo que se pueda de acuerdo a las posibilidades que tenga cada uno. No todos tienen bici fija o cinta para correr y no todos tienen el espacio y en base a eso se los fue orientando”, comentó Carussi a la hora de hablar del vínculo virtual que se dio en esta etapa de cuarentena. Los atletas llegan de distintos puntos de la ciudad, pero cada uno va de acuerdo a su edad y capacidad a los diferentes lugares donde Carussi da la cátedra de atletismo.

“La mayoría de los atletas son infantiles en Gazzano y tengo algunos mayores. Se formó un grupo lindo, pero se frenó por todo esto. En el Thompson estoy con los atletas más experimentados, los que hace años que están en esto. Tengo chicos con mucha trayectoria y algunos que se van sumando. Son en definitiva los que tienen más condiciones, los competitivos de todos los fin de semanas. En Puerto Sánchez se arrancó hace años un proyecto a largo plazo de insertar en deporte que no había. Es un trabajo social, de hormigas ya que nos metemos en el barrio y conocemos su gente. Tratamos de inculcar el deporte para que el día de mañana tengamos un semillero para la escuelita. Las cosas se dan muy bien. Lleva tiempo, pero es un trabajo que hay que hacerlo paso a paso como dijo Mostaza (por Merlo, el DT de fútbol)”, dijo

Ahora los pasos a seguir son conocerse con Julio Gamarci, quien asumió el cargo en la Subsecretaría: “Ahora estamos a cargo de Julio Gamarci en la Subsecretaría con quién esperamos conocernos y creo que en la brevedad lo vamos a hacer. Me dijeron que es una persona muy emprendedora así que se prestará para este proyecto”.