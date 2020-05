Cuarentena: "No abrir el gimnasio nos afecta mucho"

Wenceslao Mansilla, boxeador profesional y entrenador, estaba en plenas vacaciones junto a su novia cuando la cuarentena le cortó el descanso. Después de algunas peripecias para regresar de Brasil, cumplió con el aislamiento obligatorio en la capital entrerriana.

“Es algo nuevo para todo el mundo y a nosotros nos agarró en plenas vacaciones ya que estábamos en Brasil. Volvimos y estuvimos 15 días aislados sin salir a ningún lado. Mi hermana y una amiga nos hacían las compras y nos las alcanzaban por el balcón con una bolsa y una soga para no tener contacto. Estamos como todo el mundo, encerrados y tratando de buscar actividades”, confesó Peligro y agregó: “Mi novia está terminando de estudiar así que prepara finales y mientras tanto yo entreno en casa. Solo salgo para ir al trabajo así que armándonos de paciencia porque el hecho de no poder abrir el gimnasio y no dar clases nos afecta mucho, no solo a la cabeza sino en lo económico”. Mansilla, además de estar en actividad en el campo rentado, es profesor de boxeo en varios gimnasios de Paraná. Por lo tanto en su hogar debe entrenar primero y luego planificar clases virtuales para sus alumnos.

Wenceslao.jpg Wenceslao de cuarentena y extrañando la rutina en torno al boxeo

“En casa gracias a Dios tuve la oportunidad de encargar por Mercado Libre una cinta así que me llegó hace un mes y estoy corriendo. Además tengo algunos elementos de gimnasio como para hacer trabajos de fuerza. En lo que a boxeo respecta hago mucha sombra por tiempo de round y a su vez trato de dar clases de manera virtual para no abandonar tanto a los alumnos teniendo en cuenta que doy boxeo en Camioneros, en Pilates Estudio y en mi gimnasio. Trato de cumplir con lo que nos deja esta cuarentena”, afirmó

Mansilla sostiene que los gimnasios regresarán en unos tres meses aproximadamente, pero sí entiende que el boxeo internacional lo hará antes.

“Respecto de la vuelta a los gimnasio tenemos muchas ilusiones que sea a fin de mes, pero la vemos difícil. Nosotros estamos en el Club Paracao donde estábamos armando un gimnasio muy lindo y completo con el ring puesto, piso de tatami y bolsas. Estábamos haciendo un centro de entrenamiento, pero la verdad que un poco frustrado por la demora en volver a la actividad. Sabemos que a todos los gimnasios les pasa igual. Yo calculo que se irá flexibilizando de a poco con las medidas y con la gente que se pueda. Yo creo que tenemos para dos o tres meses mas seguro”, sostuvo y consideró: “Creo que el boxeo como actividad para boxeadores y festivales volverá antes que los gimnasios, pero eso será a nivel internacional por el hecho de que pueden hacerlo sin público y por televisión”, enfatizó el púgil entrerriano.