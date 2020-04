Cuarentena: Lauti Comas innova en el arte culinario

En la cuarentena el entrenamiento es dinámico, aunque las cargas son más livianas. Lautaro Comas se ejercita en doble turno. Por la mañana el mediocampista ofensivo de Patronato desarrolla la rutina física que le envían desde el cuerpo técnico. Por la tarde Goku trata de perfeccionarse en la parte técnica. Ahí aparece la figura del balón. La jornada se hace más agradable.

Comas

Pero no todo está relacionado al fútbol en la cuarentena que está llevando adelante el dueño de la camiseta Rojinegra número 7. El futbolista formado en el semillero de barrio Villa Sarmiento capitaliza el tiempo libre para incursionar en otros ámbitos. De esta manera, le dedica mayor atención al arte culinario.

“Le he metido mucho a la cocina”, confió Lauti, en diálogo con Ovación, aunque aclaró que lleva adelante un régimen estricto de alimentación. “Con mi novia nos vamos ayudando mutuamente con la cocina para que no sea solamente entrenar y esperar que pasen las horas para cenar. También le he metido a las actividades del hogar, que siempre por otras razones o porque estoy mucho tiempo fuera de casa por los viajes pasan de lado”, agregó.

¿Comenzaste a innovar en la cocina?

—Ahora sí, pero lo mío es la parrilla. Hago asados, pescados y ahora aprendí a cocinar zapallo al fondue. Mi novia es más cocinera. Ella me dio algún consejo, pero si me das a elegir, prefiero la parrilla.

—El permitido es el fin de semana.

—Puede ser un viernes, sábado o domingo. Normalmente es el fin de semana.

—¿Cómo llevan la convivencia?

—Nos llevamos muy bien. Son tiempos difíciles donde estamos todo el día encerrados y eso a uno lo pone de mal humor, pero la convivencia es muy buena y eso es un punto importante para sobrellevar este momento.

—¿Llevan mucho de convivencia?

—Desde 2018, y hace poco nos mudamos a una casa. Gracias a Dios tenemos un patio para no estar tan encerrados. Si hubiéramos estado en un departamento hubiera sido totalmente distinto. En un departamento el clima hubiera sido muy tenso, le agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de convivir este momento en una casa.

—La cuarentena se hace más larga por el estilo de vida que llevan adelante.

—Se hace muy eterno y aburrido. Igual no queda otra que seguir haciendo lo que nos mandan y esperar que todo se levante para volver a los entrenamientos grupales y a la vida cotidiana, que es a lo que estamos acostumbrados.

—¿Cuesta mantener el entusiasmo al entrenar en soledad?

—En lo personal cuesta. Se hace cansador entrenar solo. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros en el club. Pero soy consciente de que el aislamiento es por el bien de la salud de todos.

—¿En que alimentás la motivación?

—Tengo muchos sueños por cumplir. Sé que esto va a pasar y voy a buscar todo lo que me propuse.

—Uno de esos sueños es compartir campo de juego con tu hermano.

—Sí. Esperemos que se nos dé la posibilidad este año o cuando Dios disponga.

—¿Cómo lleva él esta cuarentena?

—Estamos en contacto permanente para ver cómo lleva este momento, pero también para aconsejarlo y darle motivación ya que pudo firmar su primer contrato profesional. Fue una alegría muy grande que haya firmado contrato porque hemos visto el esfuerzo que realizó. Firmar un contrato fue uno de los objetivos que se planteó a inicios de año. Él sabe que siempre contará conmigo para recibir un consejo.

—Hay muchas versiones sobre el futuro del campeonato. ¿Podés mantenerte al margen?

—He hablado con varios compañeros y estamos con incertidumbre porque no hay nada concreto. La mejor resolución la tomarán más adelante porque para mí el fútbol será una de las últimas actividades que volverá. La decisión que tomen sobre los descensos ojalá sea por el bien de nosotros. Pero pase lo que pase, tenemos que dejar a Patronato en Primera División.