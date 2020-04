Cuarentena: las hermanas Badaracco con una misma pasión

La rutina, los entrenamientos, y la cotidianeidad se fueron modificando con el correr de los días en medio del aislamiento obligatorio. Las atletas entrerrianas Belén y Eugenia Badaracco debieron modificar su vida, convivir a diario y disfrutar de momentos que les dejará una enseñanza con el correr del tiempo. La mayor se destaca en lanzamiento de martillo, con grandes logros a nivel nacional y provincial. En tanto la más joven suma lanzamiento de jabalina a la misma actividad que realiza su hermana. Sus jornadas son a puro entrenamientos, cocina y tratar de pasar más tiempo juntas hasta que la cuarentena se termine.

Las hermanas charlaron con Ovación sobre los 31 días de cuarentena y las tareas que realizan, Belén fue la que tomó la posta para responder.

Badaracco Las hermanas en cuarentena y entrenando en casa

—¿Cómo llevan la cuarentena?

—Ella, por Eugenia, la lleva mejor que yo, o la pilotea mejor diría. Entrenamos de lunes a viernes, generalmente a la mañana, hacemos el plan que nos mandan nuestros entrenadores. Luego después Netflix y cosas de la escuela.

—Los espacios para entrenar no son los mismos que en el club. ¿Cuál es el plan de entrenamiento y dónde lo realizan?

—Tratamos de adecuarnos con lo que tenemos en casa. Un día a la semana son trabajos de velocidad. Después de pesas, que inventamos y armamos con lo que tenemos en casa. Técnica, nos trajimos elementos del club. Por suerte tenemos patio y nos organizamos ahí. Extrañamos lanzar o las horas de distracción fuera de casa.

—¿Entrenanjuntas, cómo se llevan?

—Entrenamos juntas, tenemos nuestras diferencias y choques pero se hace más llevadero el entrenamiento acompañada.

—¿Se replantearon objetivos para este año?

—Teníamos muchos objetivos, ya que yo cambié de categoría, y venía bien en cuanto a números y demás. Y a Euge le avisaron que está en la preselección para el Sudamericano en Paraguay, pero veremos qué pasa con todo este tema.

—Los números y lo conseguido en los últimos tiempos las ayudan a seguir soñando y estar firmes en este momento, donde el mundo gira alrededor de una pandemia

—Creo que es una parte del sostén para la cabeza y para no recaer a la hora de entrenar, pensar en que trabajamos todo el verano en una excelente pretemporada, y que se veían los frutos, no es ningún motivo esto que está pasando para dejar, ni mucho menos no pensar en los objetivos de cuando esto termine. También es de mucha ayuda el acompañamiento y ver el apoyo de las personas allegadas a nuestro ámbito. Mis viejos, psicólogo, entrenadores y kinesiólogo.

—¿Tuvieron ayuda de algún profesional en este tiempo?

—Sí, en el sentido de que están para apoyarnos en cualquier momento. Mi psicólogo para darme puntos de vista de cómo sobrellevar esta situación e ideas para hacer. El kinesiólogo me manda ejercicios para aflojar y no estar tan tensa o nerviosa. Mis viejos siempre al pie del cañón para lo que necesitemos en cualquier sentido y siempre apoyando, al igual que los entrenadores del club.

—¿Ya piensan en las competencias que se vienen?

—Supuestamente todas las competencias de la primera parte del año pasan para la segunda y se juntan. Así que vamos a tener que estar atentas a los nacionales y provinciales. Yo en U20 y mi hermana en U18.

—¿Se vienen cuidando en las comidas?

—Tratamos de no irnos tan al pasto, pero tenemos nuestros gustos más que nada en las meriendas (risas).

—¿Todo esto les deja alguna enseñanza?

—Creo que sí, por más que ahora no las veamos, creo que algo nos dice todo esto. Primero a armarse de paciencia al convivir todos juntos, que muchas veces no compartíamos tanto tiempo juntas, a rebuscarsela con lo que tenemos a mano, y creo que a valorar cada momento, vivirlo.

Por Lautaro López/Ovación