Cuarentena: "Hay jugadores que viven al día"

Moderado, reflexivo y con la incertidumbre lógica de no saber qué puede pasar mañana por la cuarentena, Alejandro Zilli, el capitán de Echagüe, habló de varios temas en medio de la interrupción de la temporada de básquet por el coronavirus. Cómo afecta el parate al profesional y la difícil situación que se le puede presentar a los jugadores que no cobren.

Dijo que entiende la realidad de los clubes y destacó la predisposición de Echagüe en la coyuntura. Asimismo manifestó que hay mucha hipocresía de la Liga Argentina, al considerar que es una competencia que por su forma de disputa “no te permite tener otro trabajo” y la mayoría de los jugadores “viven al día”.

Remarcó que es muy distinta a la Liga Nacional, donde los jugadores pueden hacer una diferencia o el Torneo Federal, donde algunos jugadores pueden hacer otras actividades. “La segunda categoría del básquet es la más complicada”, opinó. Si le consultaran sobre qué decisión tomaría, expresó que la competencia “se debería terminar en septiembre, agosto u octubre”. “Esto nos pegó una trompada tremenda, pero es algo que nunca pasó en el mundo”, declaró una de las figuras del elenco entrerriano.

“Tuvimos una teleconferencia con Marcelo (Casaretto, dirigente del club), el cuerpo técnico y jugadores y por lo que comentó, la AdC quiere terminar la temporada, salvo que el Gobierno desista de esto. Hoy no se puede ni pensar, pero la idea es terminarla en septiembre o en agosto o cuando se pueda”, confesó el jugador que volvió a esta temporada al equipo de Paraná que marchaba cuarto en la Conferencia Norte a seis fechas para que finalice la temporada regular de la Liga Argentina. De todos modos aclaró que todo va “día a día y en veremos” por la situación sanitaria. “Nosotros seguimos con los planes de trabajo a la espera que se pueda resolver para bien. Esperamos una solución”, anheló el experimentado jugador.

Siendo optimista, el pivote, insistió que de volver al ruedo “será en un tiempo prudencial”, en caso de que se levante la cuarentena. “Hoy lo veo imposible y no lo veo viable. Hoy está parado el país con todo lo que eso repercute. Un espectáculo donde se acumula a gente, más allá de que se pueda jugar a puertas cerradas, creo que será una de las última opciones a habilitar por el Gobierno”, agregó. A su vez agregó: “No estamos entrenando básquet y no lo veo factible de acá a 40 días en caso de que se retome la actividad. Si se retoma deberá ser paulatina. Lo veo en junio o julio con una etapa previa de preparación”.

A la hora de hablar de los sueldos, Alejandro fue muy claro y tuvo una postura muy sensata al respecto. “Ayer en la reunión hablamos de eso. La categoría es hipócrita porque por un lado es muy profesional porque no te permite tener otro trabajo en paralelo por la exigencia, pero por otro lado hay muchos sueldos para vivir al día. En el Torneo Federal hay muchos jugadores, como en Olimpia, que trabajan y juegan y del otro lado está la Liga Nacional en la cual un jugador cobra una plata y puede subsistir dos o tres meses. Acá el jugador de la Liga Argentina vive al día. Si bien hace algo que le gusta, vive mes a mes, no le sobra nada. Esa es la verdad. Algunos, como los que hemos jugado Liga, podemos tener espalda para manejarlo, pero la mayoría de los jugadores vive al día. Y si se corta y no se respetan los contratos, haría mucho daño. A muchos los destrozaría”, comentó.

Al mismo tiempo dijo que se pone el lugar de la institución. “Entiendo también que al club se le caen los sponsors, el ingreso de público y eso fue lo que hablamos ayer con Marcelo. Acá hay un grupo humano tremendo y obviamente no vamos a tomar ninguna medida contra el club. Pero Marcelo se mostró predispuesto a que ninguno de los jugadores la pase mal, que dentro de lo posible, se va a ir pagando para que los jugadores puedan llevar una vida digna. Entendemos que no va a ser fácil porque las necesidades son muy distintas, pero el jugador de la Liga Argentina arma su vida en base al contrato que arma en agosto o septiembre”, sentenció.

