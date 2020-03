Cuarentena: Franzoni le dio seis puntos a Patronato

La pelota frenó por el aislamiento social y obligatorio decretado por el gobierno nacional por la pandemia de coronavirus. Pero la redonda solamente descansa en el verde césped real. Virtualmente continúa girando. Y en este contexto Patronato ayer sumó seis puntos de la mano de Juan Cruz Franzoni.

El delantero del elenco de barrio Villa Sarmiento forma parte del Torneo Virtual de FIFA 20 que se desarrolla bajo el eslogan #yomequedoencasa. El pibe de 19 años derrotó los dos encuentros que protagonizó ante Carlos Quintana, un futbolista que supo defender la pilcha del Santo.

Franzoni no es el único paranaense que forman parte del certamen. Eric Remedi, el mediocampista que integra el plantel de Atlanta United de Estados Unidos, es otro de los animadores de este campeonato de play station.

También participan Carlos Quintana (Argentinos Juniors), Álvaro Barreal (Vélez Sársfield), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Matías Melluso (Gimnasia La Plata), Sebastián Rincón (Aldosivi de Mar del Plata), Juan Cruz Kaprof (Arsenal de Sarandí, Domingo Blanco y Alan Soñora (Independiente), Eduardo Salvio (Boca Juniors), Juan Di Lorenzo, Denis Rodríguez (Newell’s de Rosario) y Franco Escobar (Atlanta United).

El certamen fue ideado por el youtuber Sebastián Fernández. “El fin de semana me preguntó si tenía ganas de jugar un torneo que estaba armando con otros chicos que juegan en Independiente (Domingo Blanco y Alan Soñora). El torneo se fue agrandando hasta llegar a los 16 participantes”, contó Franzoni, en diálogo telefónico con Ovación. El artillero que en la Superliga gozó de espacio en seis encuentros, superó primero 3 a 0 al defensor de Argentinos juniors. Luego la victoria fue más ajustada: 4 a 2. “Metí los seis puntos”, chicaneó Juan Cruz, quien luego agregó. “Obviamente que estos triunfos se festejan. Se re festejan”, aseveró.

El vínculo que une a Quintana con Patronato finalizará en nueve días. (Foto UNO/Diego Arias) En cuarentena, Quintana ex Patronato perdió los dos partidos ante Franzoni

Los encuentros se pueden seguir vía streaming on line por twitch. “Está bueno para que la gente se entretenga un rato. Ahora que estamos en cuarentena tenemos que quedarnos en casa y está bueno para pasar la tarde, disfrutar y reírnos un rato. No deja de ser una buena idea. Y más en estos días donde los días se hacen muy largos”, describió.

La play es uno de los pasatiempos del delantero. Y los juegos relacionados al deporte popular son los predilectos. “Si mal no recuerdo vengo jugando desde el FIFA 15”, recordó. “Este último tiempo no he jugado mucho, pero el FIFA es el juego de siempre”, confesó Franzoni.

En las concentraciones que participó con el plantel superior formó parte de varios desafíos. “No la llevaba yo, pero sí otro de mis compañeros. Especialmente cuando nos íbamos de pretemporada y teníamos concentraciones largas”, subrayó. ¿Quién es el mejor jugador del plantel?: “No me quiero anotar”, remarcó, entre una carcajada cómplice. “Igual en el plantel hay muy buenos jugadores, como el Laucha (Lautaro) Torres, Gaby Díaz y Gabi Ávalos. “Está bueno porque se crea un lindo ambiente”. Pero no todo está relacionado a la redonda en la vida del artillero. Juan Cruz hace una pausa para capitalizar cada segundo de la cuarentena para disfrutar de su familia. “A nosotros el día se nos pasa volando, y más cuando viajamos de acá para allá. Ahora estos días me permiten disfrutar de varias charlas. Trato de desconectarme de mi vida cotidiana, pero sin dejar de entrenar”, concluyó.