Cuarentena: "Estoy disfrutando mucho de Lumena"

El exdefensor de Patronato, Lautaro Geminiani se encuentra en cuarentena en Junín donde el 2 de abril recibió la llegada de Lumena, su primera hija. El jugador de Sarmiento contó los detalles de su nueva vida en plena cuarentena, habló de su presente en Junín (juega en Sarmiento) y de su salida de Patronato, donde quiere volver a jugar. “Es algo muy lindo, estoy disfrutando mucho de Lumena; llevamos 11 días encerrados por esta locura, pero disfrutándola mucho por esta bendición. Está todo bien y eso nos pone muy contentos”, arrancó la entrevista el jugador de fútbol de 29 años en la Radio de UNO 97.1.

Geminiani.JPG En cuarentena, Lautaro Geminiani fue papá en Junín

El lateral confesó que tenía ganas de jugar el partido por la Primera Nacional y que el parate le vino bien en definitiva porque pudo estar con su esposa Celeste Ormachea en el nacimiento de su hija.

“En la semana antes de terminar el torneo, había hablado con el profe antes de viajar a Mendoza y me habían planteado que quería hacer, si quería estar en el parto o jugar. Y la verdad que este año me costó, me había ganado el puesto, venía jugando seguido y le dije que si bien era algo único lo que me podía pasar, quería estar adentro de la cancha. Y bueno con todo esto de la suspensión lo positivo es que pude estar con mi familia y en el nacimiento”, confesó el jugador que surgió del Rojinegro, pero con un paso por las inferiores de Boca Juniors.

Nacer durante la cuarentena implica un montón de cuidados por la emergencia sanitaria y esto ocasionó una serie de cambios en los planes de la familia, en algunos casos, sobre la marcha, como expresó en la nota. “Esa misma mañana de la internación estábamos con la obstetra y se bajó un protocolo por el coronavirus. Se cambió todo porque en el quirófano tenía que haber pocas personas y había pocas habitaciones. Así que había que esperar afuera y fue una bomba para mi mujer y para mí. Pero bueno era lo que tocó y en media hora estaban conmigo en la habitación las dos”, contó el jugador de la capital entrerriana. Por otra parte contó que le hubiese gustado “estar en Paraná” en este momento, pero al tener organizado el parto y debido a la aislamiento obligatorio, no se pudieron trasladar.

EL NOMBRE. Lauta contó además que a él le gustaba el nombre “Oriana o Francesca”, pero como se había utilizado mucho en los últimos años, se impuso la elección de la madre. “Ahora que pasaron los días me parece muy lindo y original”, expresó el jugador.

EL OBJETIVO. Con diez partidos para terminar el torneo, Sarmiento está tercero en la Zona 2 y con un pie adentro del reducido por el ascenso. Lautaro contó que objetivo del club “es ascender” como sucedió en los últimos años. “Cuando me uní al grupo la idea era esa. Veníamos hace cuatro fechas peleando con San Martín de Tucumán y después se no escapó un poco, pero estamos en zona de reducido y si llega a volver el fútbol hay que ver como se resuelve. Quedaría mal que la Primera Nacional no tenga los dos descensos”, indicó del defensor.

PATRONATO. Lautaro Geminiani dejó su sello en Patronato donde logró el ascenso a Primera en 2015. El defensor siempre tuvo en boga a partir de su intención de cambiar de equipo cuando terminaba una temporada, pero aclaró que se “malinterpretaban” sus declaraciones y eso genera cierto malestar en los hinchas. “En Patronato fueron siete temporadas muy lindas, salvo la temporada de Pumpido (Juan Pablo), siempre me tocó ayudar desde adentro y ser regular con un ascenso hermoso. Toda mi carrera la hice ahí. Siempre fui un agradecido de los hinchas y del club porque viví un estado de confor t. Ahí tengo mi familia, mis amigos y el club que quiero. Recuerdo que en la última temporada haberle ganado a Argentinos Juniors en la última fecha fue sacarse una mochila muy grande. Por eso uno tenía expectativa de ir a otro lugar , intentarlo, buscar otra experiencia y después de ese partido lo pensé mucho, lo hablé con mi familia, mi mujer y bueno se dio. Desde el club siempre tuvieron la mejor relación, me llamaron desde el primer día para ver que quería hacer y tenían muchas ganas que me quede y Mario (Sciacqua) también. Pero fue decisión mía la salida y hoy estuvo bueno salir porque valorás un montón de cosas. Estoy agradecido al club y pronto voy a estar allá si el club me necesita”, declaró el jugador.

Lautaro Geminiani insistió en que “necesitaba” salir después de siete temporadas, pero desde el día que se fue pensó en “volver”. “Lo venimos hablando desde el día uno. Necesitaba buscar otras cosa y yo soy muy autocrítico y necesitaba un cambio de aire. Uno va aprendiendo y le sirve de experiencia. Estoy bien, vigente y con experiencia. Si en algún momento tengo que volver al club, ya sea esta o la otra temporada no voy a dudar”, relató el lateral derecho paranaense.