Cuarentena: entrena y estudia, todo dentro de casa

La villaguayense Débora Dionicius está de cuarentena obligatoria, al igual que todo el país, en su casa debido al avance de la pandemia viral llamada coronavirus. Para aprovechar el tiempo dentro de su hogar estudia y entrena.

La Gurisa, junto a su marido, decidió retomar los estudios que había dejado tiempo atrás por su carrera deportiva y ahora está cursando el último año de la Escuela Secundaria. Además no para de moverse para no perder ritmo de competencia ya que viene de ganar el Título Argentino de la división Gallo, su nueva categoría.

“Yo no terminé antes el secundario porque me fui a Buenos Aires a entrenar con la Selección Argentina. Eso fue hace unos 13 años. Dejé la escuela ya que yo tenía aspiraciones con mi carrera deportiva y siempre fue muy importante para mí. Cuando me llamaron para integrar la Selección Argentina yo tenía 16 años y estaba en la secundaria. Tuve que elegir entre el estudio y el deporte y me incliné por lo segundo. Gracias a dios que me fue bien (risas)”, contó quien fuera monarca Supermosca de la FIB en diálogo con Ovación y prosiguió: “Fue ahí que entré a la Selección y dejé la escuela. Yo en el Cenard podía seguir con los estudios, pero cuando me daban una semana yo prefería venir a visitar a mi familia y no quería seguir la escuela allá en Buenos Aires.

Antes, de grande, no estaba tan al alcance de la mano poder retomar los estudios algo que sí ocurre en la actualidad afortunadamente. “Ahora de grande uno tiene la oportunidad de terminar la escuela y junto con mi marido retomamos los estudios el año pasado. Ahora estamos haciendo el último año de la secundaria. El año pasado el promedio me dio para ser primer escolta de la bandera Argentina así que más que feliz y orgullosa de poder serlo. Mi marido también fue escolta, pero de la Bandera de Entre Ríos así que nos fue muy bien a los dos en esta nueva etapa de nuestras vidas que me hemos comenzado. Era un pendiente que yo tenía, poder terminar la escuela el día de mañana y ahora hay muchos recursos para hacerlo. Nos pusimos las pilas y la vamos a terminar”, enfatizó desde Villaguay mientras cumplía con los deberes que los profesores les envían vía e-mail a los alumnos.

La púgil de Villaguay está tan entusiasmada que sueña con seguir estudiando. “El día de mañana yo aspiro a poder hacer un profesorado para ser maestra jardinera ya que me encantan mucho los nenes. Sino uno de Educación Física, pero me gustaría trabajar con los nenes. Pero primero espero recibirme en la Florencio Sánchez, la escuela donde vamos actualmente y donde tenemos un grupo hermoso de compañeros. Nos llevamos todos muy bien y todos somos adultos y algunos con hijos. Los profesores también son buenos y te ayudan ya que uno tiene muchas actividades y a veces nos te da la cabeza para pensar, pero ellos están ahí para ayudarte. Estoy motivada con la escuela. Ahora hacemos todo desde casa por la pandemia. Los profesores nos mandan todo virtual y nosotros realizamos los trabajos. Esa es la forma ahora para este año”.

Además del estudio secundario, Dionicius está muy enchufada en seguir dando pasos positivos en su nueva categoría Gallo donde ahora es monarca nacional luego de haber vencido a Aixa Adema el 13 de marzo.

“Yo vengo de pelear hace poco. Ya me tomé mi descanso y comencé a entrenar en casa haciendo abdominales, gimnasia en cinta y le pego a la bolsa. Por ahí me cuesta con las comidas y más con este encierro, pero trato en lo posible no comer de noche y ahí más o menos equilibramos. Hago actividad física para no endurecerme y cuando retome no cueste tanto”, confesó y cerró: “Hace poco salí campeona Argentina en esta categoría así que estoy motivada para ir en busca de una chance mundialista. Cuando pase todo esto si Dios quiere volveremos al gimnasio para entrenar fuerte y buscar esa chance que tanto quiero”.