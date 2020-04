Cuarentena: "El estudio me ayuda a estar más tranquilo"

David Correa mantiene una vida muy activa vinculada a lo deportivo en la cuarentena. Por la mañana, el arquero de Defensores de Pronunciamiento realiza su primer turno de entrenamiento en un gimnasio de la localidad del interior del departamento Uruguay. Por la tarde se traslada hacia las instalaciones del club donde se reúne con sus compañeros de plantel para llevar adelante la segunda etapa de la jornada laboral.

David.JPG Por la cuarentena, el arquero del Depro debió modificar sus actividades

La rutina se modificó a raíz de la emergencia sanitaria que modificó los planes de todo el mundo. El uno del Depro, como todos los futbolistas, debió acomodar su hogar para desarrollar las prácticas. Pero durante el aislamiento social preventivo y obligatorio el tiempo es eterno. De esta manera Correa buscó otras opciones para matar el tiempo, pero especialmente para dominar su fuerte temperamento. Encontró tranquilidad a través del estudio.

El arquero que realizó inferiores en Racing Club de Avellaneda no está cursando una carrera universitaria ni desarrollando un curso con injerencia en el ambiente deportivo. “Estoy haciendo un curso para tener la posibilidad de trabajar como preceptor”, le contó David a Ovación, en diálogo telefónico desde Pronunciamento.

“Comencé el curso el año pasado. Lo llevo con mis tiempos, con mis horarios. Lo pienso como una alternativa laboral por si llega a suceder algún imprevisto que uno no quiere sufrir en el fútbol. Es otra opción aparte de lo deportivo y me ayuda a mantenerme ocupado. Estoy acostumbrado a una vida activa: ir a entrenar, hacer doble turno porque a la mañana hacemos un poco de gimnasio y por la tarde entrenamos con el plantel. Estudiando un poco me permite estar más tranquilo durante la cuarentena”, explicó el arquero que defendió la valla de Atlético Paraná durante dos temporadas.

David Correa Aislamiento obligatorio y extrañando las canchas

David se definió como una persona inquieta que sufre horrores el aislamiento. “Llega un momento del día en el que no me aguanto ni yo mismo”, confesó el arquero, que resaltó el respaldo de Fiorella, su novia. “Ella vive en Paraná. Vino unos días a visitarme y la agarró la cuarentena en Pronunciamiento. Hace todo lo posible para bancarme en estos días”, agradeció.

Para dominar la ansiedad David entendió como un aspecto clave mantener la calma. “En este momento es fundamental, ya sea para el atleta profesional como para el amateur, estar fuerte de la cabeza. Si no estás bien desde lo mental se va a complicar mucho. Estamos transitando la cuarta semana de cuarentena y se puede extender un poco más. Por eso es importante estar bien fuerte mentalmente porque sino perdemos. Por eso hay que tratar de buscar alternativas para distraerse. Y una de ellas es estudiar”, remarcó.

Incierto. Deportivamente el 2020 comenzó con grandes noticias para Defensores de Pronunciamento. El Azulgrana logró ingresar por primera vez en su historia al cuadro principal de la Copa Argentina al dejar en el camino a Crucero del Norte en una emotiva definición. El día del sorteo de los cruces festejó todo el pueblo del interior del Departamento Uruguay. El Depro comenzó a ser nombrado en todo el país por ser el adversario del poderoso River Plate en el certamen que reúne a equipos de todo el país.

En el Torneo Federal A el conjunto dirigido por Hernán Orcellet también transitaba con un buen andar. Acumuló una seguidilla de seis victorias que lo llevaron no solo a escapar de los últimos escalones de la Zona 1, sino que también le permitió ingresar a zona de clasificación a la etapa que determinaba los ascensos a la Nueva Nacional.

El futuro de la competencia es incierto. Tampoco hay definiciones sobre el esperado cruce ante el Millonario. David Correa, como todos sus compañeros, entrena en su domicilio sin un horizonte claro.

“Teníamos un partido muy importante tanto para el club, para el hincha del Depro y para todos los jugadores. Ese partido con River parecía tan cerca en el tiempo y ahora no saber cuándo se jugará. Eso nos llena de incertidumbre. Pero también somos conscientes y sabemos que esto lo estamos sufriendo todos. Por eso tenemos que estar muy tranquilos y ver que esto ocurre por algo. Por eso debemos acatar órdenes y seguir lo más tranquilos posible”.

En cuanto al futuro del Depro en el Federal A, mencionó: “Ayer (por el lunes) hablamos en el grupo de whatsapp de compañeros del plantel y se dice que el torneo se puede llegar a jugar en cuatro llaves eliminatorias, pero también hay otra versión que indica que ascenderían los dos primeros de cada zona y que se eliminaban los descensos. Se dieron un montón de versiones, pero no han confirmado nada. Son todas suposiciones. Ojalá que esto termine pronto para retornar rápido a la rutina. En mi casa me encanta hacerlo porque amo jugar al fútbol, estar entrenando con un plantel y una pelota de por medio. Lo hice toda mi vida y me gustaría seguir haciéndolo lo más rápido posible”, finalizó.