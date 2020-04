Cuarentena: el entrerriano duro contra Sampaoli

En plena cuarentena el entrerriano rompió el silencio después de casi dos años para referirse a una situación que ya era un secreto a voces. Wilfredo Caballero fue blanco de críticas despiadadas luego del macanazo que se mandó en el primer gol de Croacia en la derrota por 3-0 de la selección por la fase de grupo en Rusia 2018. El actual arquero de Chelsea recordó como si fuera hoy aquella jugada en la que quiso picarla sobre el delantero rival cuando le dieron un pase atrás y Rebic terminó tomándola de aire para convertir el primer gol croata.

caballero.jpeg sampaoli-a22055="" html="" class="agrupador" rel="22055" />Sampaoli" id="1959242-Libre-1190292047_embed" /> sampaoli-a22055="" html="" class="agrupador" rel="22055" />Sampaoli" id="1959242-Libre-1190292047_embed" /> En plena cuarentena el entrerriano apuntó a Sampaoli

"No sé si cambiaría algo de lo que pasó en el Mundial. Es fácil analizar después de que las cosas pasan. Uno quisiera cambiar un montón de cosas pero no se puede y hay que convivir con lo que pasó. Sin duda que cometí un error pero son cosas que pasan, me pasó a mí y a otros varios arqueros en el Mundial. El tema es que por la situación en la que estábamos se dio el inicio de una catástrofe a partir de mi error. Asumo la responsabilidad de lo que pasó: tratando de darle un pase a un compañero le pegué al piso pero fue un error, son cosas que suceden, me pasó a mí. Fue un golpe muy duro para todos y se dio en el peor momento. Lamentablemente después no tuve la oportunidad de revancha, me hubiese gustado para volver a ganarme la confianza de todos pero no pude", explicó.

Sobre la decisión de Sampaoli de sacarle la titularidad ante Nigeria y Francia, por los octavos de final, afirmó: "Se armó una burbuja muy fuerte con respecto a mí y al entrenador. El tomó una decisión y yo la tuve que respetar y la sigo respetando. Me hubiese gustado tener la posibilidad de poder demostrar que seguía valiendo, tener una chance de revancha. ¿Si me hubiese puesto de titular para el siguiente partido después de eso? La verdad es que es difícil ser entrenador y no puedo opinar en ese sentido porque (Jorge) Sampaoli decidió lo que creyó conveniente, lo hizo y ya está. Si fuera fanático, lo hubiera mandado a la m., pero no soy fanático y trato de respetar a mis compañeros, que en este caso (por Franco Armani) había hecho las cosas también muy bien como para merecer jugar", aseguró Caballero.