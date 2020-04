Cuarentena: el CVE aportó su granito de arena

En medio de la cuarentena el Club de Volantes Entrerrianos (CVE) se sumó ayer a la donación de sangre que organiza el Programa de Hemoterapia que desde hace un tiempo a esta parte viene recorriendo varios clubes con el fin de abastecer el Banco de Sangre de la Provincia, que en su stock cayó considerablemente debido a la pandemia viral llamada coronavirus. Ovación fue hasta Sauce Montrull y fue parte del acto.

Sebastián Cazeneuve y Marcelo Lossio, integrantes del cuerpo médico y dirigentes del CVE, hablaron con Ovación respecto de esta gran iniciativa.

Club del Volantes Cuarentena y aportando su granito de arena

“La verdad que esto me parece una gran idea y una buena jornada. El tiempo acompañó. Con este tema de la cuarentena la donación en el hospital cayó un 80% y siempre se precisa sangre, en todo momento. Para las personas que tienen enfermedades terminales, cáncer y demás personas que tienen accidentes y hay que hacerles alguna cirugía. Si disminuye la cantidad la sangre no se puede producir de manera artificial. La única forma es donando sangre y con una persona que done se pueden salvar hasta tres o cuatro vidas”, confesó Lossio, muy a gusto con la actividad que se desarrolló en el CVE.

Por su parte, Cazeneuve dijo en medio de la cuarentena: “Nosotros como miembros del club nos pusimos a disposición de todas las autoridades sanitarias de la Provincia desde un primer momento. Cuando supimos que la gente del Programa Provincial de Hemoterapia estaba haciendo esta campaña en los clubes nos pusimos en contacto y automáticamente armamos la movida y la verdad que estamos contentos con el hecho de poder colaborar”, dijo, y continuó: “La gente, los vecinos respondieron muy bien. Hubo mucha gente interesada y gente que nos comunicó que no podía porque ya lo había hecho. De todos modos todos entusiasmados con esta propuesta y la respuesta fue muy buena. El máximo era 40 y nosotros juntamos los 35 donantes. Un buen número y la gente del programa está contenta”.

Por último, Lossio sostuvo: “Con el tema de la cuarentena esto fue abierto y vino la gente que está cerca del autódromo y no necesitó viajar a Paraná. Lo bueno es que acá se tomaron todas las medidas de precaución, como estar un metro y medio de distancia en el playón de los boxes”.