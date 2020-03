Cuarentena: consejitos para no pasarse en la balanza

En tiempos de cuarentena por el coronavirus una de las principales preocupaciones de los deportistas de elite, y los no tanto, es la dieta. Entrenan como pueden en sus hogares, pero el tiempo sobra y darse una vuelta por la heladera es una buena alternativa para pasar el rato de manera más agradable. Pero claro, ir tan seguido a la heladera puede traer complicaciones en el peso. Es por eso que Ovación se contactó con la paranaense Julia Ortenzi, nutricionista y deportista, para conocer en profundidad algunos consejos que colaboren con el peso y por sobre todas las cosas con la salud. En definitiva saber comer y no comer por comer.

nutricionista.jpg Coronavirus: como evitar el sobrepeso en la cuarentena

“Acá hay un factor importante y pasa por detectar si realmente tenemos hambre o si vamos a usar la comida con funciones no nutritivas que podrían ser calmar el estrés o tener una sensación de placer mediante la comida. A veces usamos la comida como compañía si nos sentimos solos o por el simple hecho de entretenernos con algo. Muchas veces terminamos comiendo sin sentir hambre verdadero”, comentó de entrada y luego continuó con su relato : “Entonces acá lo realmente importante es detectar esas sensaciones y descubrir si de verdad tengo hambre o si estoy por cubrir otra necesidad por parte de la comida. Si uno detecta que está estresado o aburrido hay que buscar otras actividades que podamos hacer dentro de nuestras casas para tal fin y no tapar esas necesidades con la comida. Podemos ponernos a pintar, leer, realizar actividad físicas dentro de casa, meditar, escuchar música, cantar o bailar. Hay un montón de otras actividades que podemos hacer para mantenernos entretenidos y detectar realmente cuando tenemos hambre. Cuando tengamos hambre si cumplimos con la necesidad fisiológica”.

Respecto de los alimentos adecuados para consumir, Juli comentó: “Lo ideal, ya que tenemos tiempo, es comenzar a preparar platos en casa. Ir a la comida casera con ingredientes naturales. Priorizar, en todos los platos, el consumo de verduras y frutas. Se pueden hacer jugos licuados o budines con las frutas por ejemplo. Sobre todo hay que hacer comida casera con pocos ingredientes y muchos nutrientes”

Por el contrario enumeró lo que no hay que comer. “No tenemos que abusar de los alimentos envasados. Estos son muy pobres en nutrientes y debilitan nuestro sistema inmunitario. Nosotros, para reforzar ese sistema, necesitamos muchas verduras, frutas y consumir mucha agua. Esto nos aporta muchas vitaminas uy minerales”.

Por último habló de tiempos a la hora de comer. “No hay una regla fija porque eso depende de cada persona. Si no tenemos hambre, no hay que comer. Lo que sí hay que tratar es de no perder el ritmo de las comidas principales. Hay que tener un orden y hacer las cuatro comidas principales, siempre”, sentenció